Mi Store szykuje kolejny debiut

To pierwszy sklep sieci w tej części województwa śląskiego i dopiero drugi w tym regionie Polski. Najemca zajmie lokal mający 110 m kw.

- Xiaomi to obecnie jedna z najgorętszych marek, a jej produkty są pożądane przez klientów. Wejście brandu do Galerii Jurajskiej ze swoim salonem wypełni więc potrzebę nie tylko lokalnego rynku, ale i regionalnego. Jesteśmy przekonani, że to otwarcie będzie hitem, patrząc chociażby na to, jak dużą popularnością salony Mi Store cieszą się w innych obiektach w całej Polsce - mówi Anna Borecka-Suda, zastępca dyrektora Galerii Jurajskiej.

Dzięki nowemu otwarciu segment elektroniki i multimediów liczyć będzie 5 najemców. Oprócz Mi Store, wśród nich znaleźć można iDream (Apple Premium Resseler), RTV Euro AGD, Sony Center, X-Kom. Oferta teleoperatorów, u których również dostępne są urządzania mobilne, zamyka się natomiast w liczbie 5 salonów, w tym Orange, Plus, Play, T-Mobile, Virgin Telakces.com. W ofercie Jurajskiej znaleźć można także salony NC+ oraz Fotojoker.

Planowane otwarcie Mi Store jest już czwartym w tym roku. W styczniu w Jurajskiej został otwarty mający blisko 1 tys. m kw. salon eobuwie.pl, w lutym z kolei zadebiutowała restauracja Makarun. Oferta wzbogaciła się także o placówkę mBankTakże na początku marca zaplanowano otwarcie salonu Change Lingerie.