Michał Małecki, CREAM: Perspektywy dla rynku handlowego napawają optymizmem

Wojna w Ukrainie, wygasająca pandemia, wprowadzenie Polskiego Ładu czy stale rosnące stopy procentowe - jak to wszystko odbiło się na rynku nieruchomości w Polsce? Michał Małecki, Head of Leasing Department, CREAM patrzy na rynek centrów handlowych z optymizmem. Handel może być beneficjentem napływu uchodźców z Ukrainy.

Ukraińcy napędzają handel w Polsce.

Napływ uchodźców umocnił sprzedaż detaliczną w marcu, co oznacza kontynuację boomu konsumpcyjnego - ocenili analitycy ING Banku Śląskiego w komentarzu do danych GUS, z których wynika, że sprzedaż detaliczna towarów wzrosła w marcu o 9,6 proc. rdr.

- Wojna w Ukrainie nadała zupełnie innej dynamiki rynkowi. Nie wiemy, jak długo będzie trwała wojna i jak się rozwinie. (...) Jednak, z punktu widzenia konsumenckiego, do Polski przybyło 2,5 mln nowych klientów, których trzeba ubrać i wyżywić. Już słyszymy od naszych partnerów, że ma to wpływ na ich wyniki. Jeśli Ukraińcy zostaną w Polsce na dłużej, może to oznaczać mocny zastrzyk gospodarczy i to zarówno z punktu widzenia zarówno konsumenckiego, jak i biznesowego - twierdzi Michał Małecki, Head of Leasing Department, CREAM.

– Globalne spowolnienie gospodarki związane z wojną może być w pewnym stopniu niwelowane przez utrzymującą się konsumpcję – zaznacza.

Sieci handlowe szukają nowych lokalizacji w Polsce

Ekspert zauważa, że część sieci, które inwestowało w rozwój w Ukrainie czy Rosji, a w związku z wojną wstrzymało inwestycje, musi przerzucić fundusze. - Firmy muszą upłynnić towar i już widzimy, że część sieci szuka nowych lokalizacji na sklepy w Polsce. Będzie miało to wpływ na rosnącą ilość otwarć i atrakcyjność projektów już istniejących, ale i tych w budowie. Perspektywy dla rynku handlowego napawają optymizmem – przekonuje.

Michał Małecki wspomina, że z końcem 2021 roku miała miejsce dość duża transakcja nabycia Galerii Bemowo w Warszawie przez Futureal Investment Partners. – To pokazuje, że rynek jest nadal atrakcyjny dla inwestorów i daję dobrą perspektywę dla galerii handlowych – zaznacza.