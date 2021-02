Między właścicielem a najemcą. Co jest kluczowe dla zarządcy?

Najemcy bardzo mocno ucierpieli z powodu ograniczeń w funkcjonowaniu sklepów poszczególnych branż, dlatego należy zrozumieć ich sytuację i frustrację. Z kolei właściciele centrów handlowych nie są wcale w lepszej sytuacji. Rozporządzenie z dnia 31 marca 2020 roku zawiesza umowy najmu, co powoduje, że w okresach lockdownu przychody z tytułu czynszu i opłat eksploatacyjnych dramatycznie spadają - mówi Jakub Kaźmierczak, dyrektor działu Property & Asset Management, CREAM Property Advisors. - Z drugiej strony centra handlowe nadal pozostają otwarte, w związku z tym podstawowe koszty utrzymania obiektów handlowych: sprzątanie, ochrona, utrzymanie sprawnej infrastruktury technicznej, oświetlenie i ogrzewanie, muszą być ponoszone.

Jak twierdzi, nie można również zapominać o nowych obciążeniach związanych z utrzymaniem reżimu sanitarnego. Do tego dochodzą spłaty zobowiązań kredytowych. - Kluczowe dla zarządcy jest więc zrozumienie potrzeb najemców, wyjście im naprzeciw i jednocześnie zadbanie o interesy właściciela nieruchomości. Wspieramy najemców w ich działaniach m.in. poprzez negocjacje z właścicielami dotyczące warunków dalszego funkcjonowania sklepów w obiektach, aktywny marketing przez aplikacje mobilne centrów handlowych oraz za pośrednictwem portali społecznościowych, akcje typu prosale - mówi Jakub Kaźmierczak. - Walczymy również o powrót do odwiedzalności sprzed pandemii w ramach obowiązujących norm sanitarnych, przyłączamy się do działań, których celem jest ponowne uruchomienie niedzielnego handlu oraz rozkręcenie popytu, jak również optymalizujemy koszty utrzymania nieruchomości ponoszone przez właściciela. W tym obszarze nadal jest bardzo duży potencjał. Kilkadziesiąt audytów nieruchomości wykonanych do tej pory przez CREAM Property Advisors pokazuje jak wiele jest do zrobienia w tym obszarze. Dzięki zaproponowanym przez nasz zespół działaniom da się wygenerować znaczne oszczędności i jednocześnie wzmocnić wartość projektów.