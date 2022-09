Międzynarodowy Dzień Dużego Rozmiaru z eobuwie.pl

Dziś (2 września) obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dużego Rozmiaru. To święto każdego, kogo wymiary mogą uchodzić za niestandardowe. Z myślą o wszystkich klientach eobuwie.pl oferuje buty w rozmiarze od 16,5 do 52,5! Ponadto, marka udostępnia w swojej sieci rewolucyjne rozwiązanie esize.me. Skaner stóp 3D, który pomaga wskazać odpowiedni rozmiar obuwia, a także dobrać buty najlepsze do biegania.

Rozmiar obuwia statystycznej dorosłej Polki to nieco ponad 38, natomiast Polaka – 42,3. Jednak istnieje wiele odstępstw od powyższej średniej. Długa stopa, zwłaszcza wśród kobiet, często stanowi istotny problemem podczas doboru odpowiedniego obuwia.

Aby jak najwięcej klientów znalazło produkty dopasowane do ich wymiarów, marka eobuwie.pl dysponuje bardzo szeroką rozmiarówką. Najmniejszy oferowany w jej sklepach rozmiar to 16,5, a największy 52,5 z wkładką o długości blisko 34 cm! Co ciekawe, najczęściej wybierany rozmiar zaliczany do większych to 45. Stanowi on blisko 10 proc. całej sprzedaży segmencie obuwia.

Oprócz tabeli rozmiarów oraz szczegółowej specyfikacji każdego z produktów, na stronie eobuwie.pl oraz w naszych sklepach stacjonarnych udostępniliśmy klientom narzędzie esize.me, które wykonuje skan stóp 3D i porównuje go z wykonanymi wcześniej skanami obuwia. U osób, które zdecydują się skorzystać z tej innowacyjnej usługi, zaledwie w 5 sekund mierzona jest nie tylko długość i szerokość stopy, ale także jej obwód i wysokość podbicia. Dzięki temu mogą oni niezależnie od różnic w rozmiarówkach producentów bardzo precyzyjnie dobrać odpowiednie buty, co pozwala zaoszczędzić czas i zminimalizować ryzyko konieczności zwrotu towaru – mówi Robert Bogacki, Digital Innovation Lead w MODIVO SA.

Dodatkowo, dla dzieci i młodzieży w wieku od około 2 do 15 lat esize.me posiada dodatkowo funkcję prognozowania wzrostu stóp, umożliwiającą ocenę, jak konkretny wybrany rozmiar będzie dopasowany w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

W tym roku eobuwie.pl wprowadziło kolejne rozwiązanie wspierające klientów w znalezieniu idealnie dopasowanych butów. Tym razem marka postanowiła pomóc biegaczom. W 9 sklepach stacjonarnych w Polsce powstał specjalnie przystosowany Running Corner. Znajduje się w nim zarówno skaner stóp, jak i nakładka Asystent Sportowy, czyli specjalna mata pozwalająca sprawdzić, jakim typem biegacza jest dany klient. Rozwiązanie pozwala wskazać nie tylko odpowiedni rozmiar, ale i dobrać obuwie pod względem supinacji, pronacji i kilku innych parametrów

Udostępnienie klientom zakątku biegacza to wsparcie naszych klientów w zakupie jak najlepiej dopasowanych produktów. Tym razem postanowiliśmy skupić się na biegaczach, bowiem z roku na rok przybywa osób, które rozpoczynają przygodę z tą dyscypliną sportu. Dobór odpowiedniego obuwia w naszych Running Cornerach jest niezwykle prostym i intuicyjnym procesem. Wystarczy wykonać skan 3D stóp, następnie przebiec przez nakładkę Asystent Sportowy, aby zobaczyć, jak pracuje stopa na tzw. mapie nacisku. Ostatni etap to udział w przygotowanym kwestionariuszu, który jest dostępny na tabletach. Po jego wypełnieniu klient otrzymuje rekomendacje odnośnie najlepiej dopasowanych dla niego produktów – tłumaczy Robert Bogacki.

Running Corner to także miejsce, w którym wyeksponowane są buty biegowe najpopularniejszych i najlepszych marek sportowych. Jest to rozwiązanie zarówno dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z bieganiem, jak i tych, które od lat uprawiają ten sport. Na każdym etapie doboru produktów klientom pomoże przeszkolona obsługa.