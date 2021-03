Mielżyński w Remizie. Nowy najemca Stoczni Cesarskiej zadba o dobry smak

Stocznia Cesarska Development powitała Spółkę Mielżyński Wines Spirits Specialties, jako najemcę budynku dawnej Remizy. Znany importer wina stworzy w tym pięknym budynku, położonym naprzeciwko budynku dyrekcji, sklep z winami, bar i restaurację.

Robert Mielżyński i Gerard Schuurman, mat.pras.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Bez wątpienia jest to kolejny kamień milowy w rewitalizacji Stoczni Cesarskiej. Podejmujemy ważny krok w realizacji naszej wizji przekształcenia historycznego terenu stoczni w tętniącą życiem wielofunkcyjną dzielnicę - mówi Gerard Schuurman, dyrektor projektu w Stocznia Cesarska Development. - Kluczem jest uzupełnienie projektów mieszkaniowych i biurowych, nad którymi pracujemy, funkcjami społecznymi, takimi jak gastronomia. Bardzo cieszymy się, że możemy to zrobić we współpracy z tak silną marką premium, jaką jest „Mielżyński" - dodaje Schuurman.

Budynek dawnej Remizy pochodzi z 1884 roku i początkowo pełnił funkcje administracyjno- społeczne. W 1903 roku został przekształcony w siedzibę Straży Pożarnej, w której mieściły się wozownia i stajnia dla koni drużyn pożarniczych.

Budynek dawnej Remizy, mat.pras.

Teraz 2-piętrowy budynek o powierzchni 644 mkw. zostanie przekształcony w sklep z winem i restaurację. Regały i palety z winem, tasting room oraz winebar zostaną zlokalizowane na parterze, w miejscu dawnych garaży dla wozów gaśniczych. Restauracja z zewnętrznym tarasem powstanie na pierwszym piętrze.

- Budując koncept sklepów i winebarów „Mielżyński” 18 lat temu, zależało mi bardzo by nie był to zwykły biznes. Chciałem aktywnie wspierać też rozwój kultury i uczestniczyć w kreowaniu autentycznych lokalnych przestrzeni sąsiedzkich. Pod tym względem udział w projekcie rewitalizacji Stoczni Cesarskiej jest dla mnie tak ważny. Mamy szansę wspólnie sprawić, że to symboliczne miejsce zacznie oddychać i wrośnie głęboko w tkankę miejska Gdańska nie tracą nic ze swojego charakteru – mówi Robert Mielżyński, założyciel Mielżyński Wines Spirits Specialities.

Budynek jest objęty ochroną konserwatorską. Trwające prace remontowe nie tylko poprawiają stan budynku, ale także uwydatniają jego unikalne detale, takie jak ślizgi przeciwpożarowe, stalowe bramy, czy okna strzelnicze. Prace nadzoruje firma TPS Reapolis, która była również odpowiedzialna za remont budynku Dyrekcja. Projekt wnętrz to efekt współpracy Autorskiej Pracowni Projektowej Jana Terleckiego z Warszawy i Roark Studio z Trójmiasta.

Restauracja i sklep z winami zostaną otwarte w II połowie 2021 roku.