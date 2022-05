Mieszkańcy Jeleniej Góry licznie odwiedzili pierwszą w mieście drogerię dm

Dm uroczyście powitało jeleniogórzan przygotowując z okazji otwarcia swojej pierwszej drogerii w tym mieście szereg atrakcji. Były to między innymi dodatkowy 15 proc. rabat powitalny, animacje i zabawy z muzyką, spotkanie z pluszowym misiem Saubär oraz prażony popcorn.



Drogeria w Jeleniej Górze jest drugim po Wrocławiu sklepem sieci w Polsce.

Frekwencja podczas otwarcia dopisała. Klienci tłumnie przyszli poznać świat dm, a ich serca podbiły produkty marek własnych.

Każdemu otwarciu sklepów dm towarzyszy aktywność wiążąca markę z lokalną społecznością. Tym razem zespół dm w Jeleniej Górze zdecydował się przekazać darowiznę na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie “Karkonoskie Iskierki”.

- Rozpiera nas radość, ponieważ również klienci z Jeleniej Góry przyjęli nas z ogromnym entuzjazmem. Wielu z nich przyszło po konkretne produkty, wcześniej wybrane w sklepie internetowym oraz w aplikacji Mój dm. Niezależnie od preferencji zakupowych wszystkich odwiedzających fachową poradą wspierał nasz profesjonalny zespół - mówi Markus Trojansky, General Manager dm w Polsce.

Klienci dm chętnie kupowali produkty z asortymentu dla dzieci i do domu oraz produkty marki własnej. Największym zainteresowaniem cieszyły się żele, mydła i kremy Balea oraz kosmetyki naturalne alverde. Specjalną, polską edycję żelu pod prysznic Balea klienci z Jeleniej Góry mogą otrzymać w prezencie przy zakupach za okazaniem kuponów dostępnych w gazetkach dm albo zakupić. Oferta ważna jest do 14 maja lub do wyczerpania zapasów.

Dm włącza się w lokalną inicjatywę

W ramach budowania relacji z najbliższym sąsiedztwem i wspierania lokalnych inicjatyw dm zdecydował się przekazać darowiznę na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie “Karkonoskie Iskierki”. W imieniu organizacji czek odebrała Magdalena Kuźma.

- Chcemy być jak najbliżej naszych klientów, także w ich codziennym życiu. Interesuje nas wszystko, co dzieje się w zasięgu 10-20 km od naszego sklepu. Kibicujemy, wspieramy, promujemy, a jeśli istnieje taka potrzeba, pomagamy. Otwierając sklep, stajemy się częścią lokalnej społeczności - komentuje Markus Trojansky.

Co klienci znajdą w drogeriach dm?

W asortymencie dm znajduje się szeroki wybór produktów do pielęgnacji twarzy i ciała, artykuły zdrowotne i higieniczne oraz produkty w kategoriach kosmetyki i perfumy. Klienci mogą także zakupić żywność, artykuły gospodarstwa domowego, usługi foto i karmę dla zwierząt. Dm znany jest także z marek własnych, po które od lat konsumenci chętnie sięgają, między innymi wspomniana już Balea, alverde czy babylove.

Przyjazna aranżacja wnętrz sklepów ma sprawić, że zakupy będą wygodne i przyjemne dla klientów. Z bogatej oferty produktów dla dzieci szczególnie skorzystają rodziny. Drogerie dm oferują trwałe, korzystnie ceny, bez konieczności czekania na promocje lub kupowania na zapas, tylko ze względu na czasowe promocje. Ten unikatowy koncept, nieznany dotąd na rynku polskim jest jednocześnie znakiem rozpoznawczym detalisty w pozostałych krajach.

Drugi sklep po Wrocławiu

Drogeria w Jeleniej Górze to drugi po Wrocławiu sklep dm w Polsce. Jego powierzchnia sprzedażowa wynosi około 434 mkw. Drogeria zadbała również o dodatkowe udogodnienia dla klientów. Sklep wyposażony jest w stację pakowania prezentów oraz dystrybutor wody. Tuż przy wejściu na klientów czeka parking z uwzględnieniem dedykowanych miejsc dla rodzin z dziećmi, a także osób niepełnosprawnych.

Drogeria otwarta będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 20:00, a w niedziele handlowe od 10:00 do 18:00. Klienci mogą także dokonywać zakupów w sklepie internetowym www.dm.pl oraz za pomocą aplikacji “Mój dm”.