Mihiderka znów karmi w galeriach, ale też ruszyła w drogę

Mihiderka otworzyła wszystkie lokalizacje w galeriach handlowych mimo trwających rozmów na temat czynszów?

Marcin Krysiński, współwłaściciel Mihiderki: Doszliśmy do porozumienia w M1 w Zabrzu. Z pozostałymi pięcioma galeriami wciąż rozmawiamy. Otworzyliśmy wszystkie lokale, ponieważ nie chcieliśmy utrudniać tych negocjacji. Wiadomo, że zamknięte restauracje w galerii handlowej nie pomagają w odtworzeniu footfallu. Nie jesteśmy może kluczowym najemcą, ale swoich stałych klientów się doczekaliśmy. Uznaliśmy, że obstrukcja nic nam nie da, a na pewno rzuci złe światło na reputację naszej marki. Zakładam, że się porozumiemy. Na razie nie czuję się zagrożony, choć wydaje mi się, ze centra handlowe trochę grają na zwłokę.

Ma pan też swoją propozycję ewentualnego kompromisu?

Do tej pory stawki za wynajem w galerii handlowej regulowała zasada: czynsz podstawowy lub procent od obrotów. Płaciło się wyższą z tych dwóch kwot. Ja proponuję, żeby na czas wychodzenia z pandemii odwrócić proporcje i płacić niższą z tych dwóch kwot. Uważam, że jest to moralnie uzasadnione zgodnie z filozofią: dzielmy się sukcesem, ale też porażką, jeśli do niej dochodzi. Zawsze powtarzam, że biznesy należy zaczynać od zera, a nie od minusa. Jeśli najemcy zaczną zamykać swoje lokale, to galerie stracą na tym podwójnie: odejdą partnerzy, których już znają, a danego lokalu nie wynajmą na tych samych warunkach w tej sytuacji. Muszą się zatem dogadać na korzystniejszych rynkowo warunkach z nowym najemcą. Przecież lepiej zrobić to ze starym najemcą.

Tarcza antykryzysowa daje wam trzy miesiące na ustalenie nowych warunków współpracy, ale czynsz trzeba będzie za chwilę zapłacić?

To różnie bywa w różnych galeriach. Jeśli chodzi o tarczę, to słusznie jest nazywana betonowym kołem ratunkowym. O ile jeszcze w naszej zabrzańskiej Mihiderce obecna sprzedaż zbliża się do 40 proc., to w żadnej z pozostałych pięciu galeryjnych Mihiderek sprzedaż nie przekracza 28 proc. tego, co było przed pandemią. W najgorszej sytuacji jest lokal w Arkadach Wrocławskich, gdzie średnia dzienna sprzedaż spadła do ok. 13 proc. Zatem nie zarabiamy nawet na opłacenie rachunków. Trzeba ciąć koszty. Galerie mogą na przykład pomóc, pozwalając nam otwierać lokale na osiem godzin dziennie , a nie w pełnych godzinach otwarcia całego obiektu. I tak się na razie gdzieniegdzie udaje porozumieć. Jednak spotykamy się z irracjonalnymi żądaniami pracy gastronomii dokładnie w pełnych godzinach otwarcia galerii, czyli nawet w porach, w których ludzi w ogóle nie ma. Dodatkowo, na Śląsku nie ma tradycji jedzenia śniadania na mieście, więc rano między godziną 9. a 12. nic się nie dzieje. W jednej galerii mieliśmy jedyną stałą klientkę, która właśnie o tej porze przez tydzień regularnie zamawiała gorącą wodę. Kuriozalność tej sytuacji polegała na tym, że na początku dawaliśmy jej wrzątek za darmo, a potem nie wiadomo było jak go wycenić. Przecież to absurdalna sytuacja.

