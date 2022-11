Multi Ice Group – jedna z największych grup gastro w Polsce niebawem skończy 20 lat. Firma stała się liderem rynku franczyzowego w Polsce.

20 lat temu w Białymstoku otworzyło się pierwsze okienko z amerykańskimi świderkami pod szyldem Lody Bonano.

Firma wywodzi się z Podlasia, jednak jej oferta cieszy się popularnością w całym kraju.

Ponad 300 przedsiębiorców działa już pod szyldami Lody Bonano i “u Lodziarzy” i co chwila pojawiają się kolejne.

- Tym, co nas wyróżnia i czemu zawdzięczamy tak ogromny sukces, jest kompleksowość usług, minimum formalności oraz niski wkład własny. Ostatnio zdecydowaliśmy się jeszcze bardziej poszerzyć naszą ofertę o najlepszej jakości hot-dogi oraz bąbelkowe herbaty. Ale bez względu na rodzaj branży, jaką reprezentuje franczyza, partnerzy mogą liczyć na w pełni wyposażone, mobilne punkty, bazę gotowych lokalizacji, pomoc w uzyskaniu finansowania oraz szkolenia, które pozwalają prowadzić dochodowy biznes bez posiadania wiedzy czy wcześniejszego doświadczenia w danej dziedzinie – mówi Radosław Charubin, CEO Multi Ice Group.

Liczba naszych aktualnych franczyzobiorców mówi sama za siebie. Co ważne każdy model biznesowy jest przez nas sprawdzany i na bieżąco udoskonalany. Jednym słowem, nie osiadamy na laurach, tylko nieustannie się rozwijamy i pracujemy nad poszerzeniem i urozmaiceniem naszej franczyzowej oferty - dodaje Radosław Charubin.

Lody Bonano.

Pow 2016 roku na rynku zadebiutował nowy koncept.. To lody produkowane na bazie mleka i świeżych owoców, według tradycyjnej receptury. W wielu miastach zaczęły więc pojawiać się lokalea znakiem rozpoznawczym sieci stały się nietypowe, regionalne smaki, jak na przykład lody o smaku sera korycińskiego czy sękacza. Obecnie działa ponad 100 lodziarni serwujących lody, sorbety, Bąbel Wafle oraz kawę.

“u Lodziarzy” Wytwórnia Lodów Polskich.

Zaczynaliśmy od lodów i jak widać osiągnęliśmy wielki sukces. Jednak chcemy się rozwijać również w innych kierunkach gastronomicznych. W tym roku weszliśmy do branży małych gastronomii z Crazy Dog oraz BuBu Bubble Tea. Obie wpisują się w nasze ogólne założenia, które wypracowaliśmy na przestrzeni dwudziestu lat. Zapewniamy dostęp do oryginalnych, wysokiej jakości składników, gwarantujemy wsparcie na każdym etapie inwestycji i całe know how dotyczące prowadzenia tego rodzaju działalności – mówi Radosław Charubin, CEO Multi Ice Group.

Z czasem powstało też, rozwinęła się produkcja maszyn do lodów pod szyldem Hard–Ice, a w dobie pandemii zadebiutował także sklep internetowyo charakterze małej manufaktury. To gotowe mieszanki do przygotowania chleba, bułek, chałek i bagietek. Ich receptury zostały oparte na domowych, sprawdzonych przepisach, dlatego znajdziemy w nich wyłącznie naturalne składniki – bez konserwantów, sztucznych barwników i polepszaczy smaku.

BuBu Bubble Tea.

Franczyza Crazy Dog to trzy modele współpracy – lokal stacjonarny, w pełni wyposażona, mobilna przyczepa gastronomiczna oraz punkt food court w galerii handlowej. Jeden z pierwszych lokali franczyzowych od kilku miesięcy działa przy obleganej przez turystów promenadzie w Świnoujściu. Ostatnio lokal otworzył się w białostockiej galerii, a niebawem ruszy w Łomży i Białej Podlaskiej.

Crazy Dog.

Wiele osób zadaje sobie pytanie: czy istnieje przepis na sukces? Odpowiedź jest banalnie prosta. To sprawdzona koncepcja i zaangażowanie. Pomysł na dochodowy biznes oferujemy my, franczyzobiorca musi wykazać jedynie chęci do pracy i zdobycia potrzebnej wiedzy – podsumowuje Radosław Charubin.

Kolejną marką, która w 2022 roku weszła do oferty, jest. Bubble tea to napoje, które wywodzą się z Tajwanu. Ich sekretem są wypełnione sokiem kuleczki popping boba, zanurzone w owocowej herbacie.można pić przez cały rok, bez względu na pogodę. Dlatego franczyza BuBu dostępna jest w trzech wariantach współpracy: jako lokal stacjonarny, designerska przyczepa gastronomiczna lub wyspa w galerii handlowej.Można mieć pewność, że lista franczyz oferowanych przezna pewno nie została jeszcze zamknięta i niebawem pojawią się nowe, nietuzinkowe propozycje.

