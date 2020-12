Mikołajkowy weekend w centrach handlowych bez szaleństwa

Z analizy procentowych zmian odwiedzalności oraz obrotów firm handlowych i usługowych zrzeszonych w Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług w stosunku do ubiegłego roku wynika jeden wniosek: Polacy pomimo okresu przedświątecznego ostrożnie robią zakupy i wydają pieniądze w centrach handlowych.

Dane wykazywane przez członków ZPPHiU są jednoznaczne. W większości branż widać spadki zarówno w liczbie odwiedzin w sklepach, jak i zawieranych transakcji. Pod uwagę wzięto w analizie okresy handlowe w listopadzie (po otwarciu centrów ) i grudniu 2020 oraz 2019 roku (LFL). Zestawienie przygotowane na podstawie danych uzyskanych z firm zrzeszonych wykazuje procentowy spadek odwiedzalności na poziomie sięgającym w niektórych przypadkach nawet do -60 proc.

Dane wskazują na duże zróżnicowanie zarówno dynamiki obrotów, jak i odwiedzalności odnotowanej wśród przedstawicieli handlu w okresie ostatniego weekendu. Zróżnicowanie to dotyczy poszczególnych branż, a różnice są na tyle zasadnicze, że trudno podawać uśrednione dane dla wszystkich podmiotów sektora. Spadki odwiedzalności w sobotę 5 grudnia 2020 (w stosunku do soboty 7 grudnia 2019) wahają się od -65 proc. do -7 proc. Rozpatrując dane dotyczące obrotów w analogicznym czasie, wahały się one od -58 proc. do +8 proc. Przytaczanie zatem danych uśrednianych może powodować błędną interpretację i zaburzać właściwy obraz sytuacji, co uważamy za niewskazane. W oczywisty sposób w okresie przedświątecznym „uprzywilejowane” są branże związane z szeroko pojętymi przygotowaniami do Świąt i zakupami prezentowymi.

„Pomimo okresu przedświątecznego nie ma tłoku w sklepach zlokalizowanych w centrach handlowych Dane świadczą same za siebie. Do sklepów przychodzi znacznie mniej ludzi niż w zeszłym roku. Klienci są powściągliwi mimo, że mają te same potrzeby, co rok temu” – podsumowuje zarząd ZPPHiU.

Sklepy zapewniają maksimum dbałości o przestrzeganie reżimu sanitarnego oraz edukacji odwiedzających w zakresie bezpieczeństwa. Na nośnikach dostępnych w sklepach prowadzone są intensywne działania informacyjne, a personel jest wyszkolony i przygotowany do obsługi z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa.