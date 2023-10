Startuje nowa inwestycja handlowa na Śląsku. Co będzie wyróżniać Mikołów Park - mówi Marcin Wawiernia, Design Manager w firmie Nhood Services Poland, odpowiedzialny za przygotowanie i prowadzenie inwestycji.

Mikołów Park to nowoczesny park handlowy realizowany przez Ceetrus Polska przy współpracy z Nhood Services Poland.

Inwestycja zlokalizowana na Śląsku otrzymała pozwolenie na budowę.

Otwarcie Mikołów Park inwestor planuje w IV kwartale 2024 roku.

Mikołów Park będzie pierwszym parkiem handlowym, który realizuje Ceetrus Polska przy współpracy z Nhood Services Poland.

- W naszej inwestycji chcemy zrealizować na całej długości witryny zadaszenie łączące retail park z istniejącą galerią handlową. Dzięki temu klienci będą mogli swobodnie przemieszczać się pomiędzy obiektami nawet przy złych warunkach pogodowych - mówi Marcin Wawiernia, design manager w firmie Nhood Services Poland. - Dodatkowo oferujemy witryny o wysokości 4 m z dobrze wyeksponowaną przestrzenią reklamową - zaznacza.

Od nowej inwestycji po remodeling

Jak zapewnia, pod względem architektonicznym firmie zależy na uzyskaniu satysfakcjonującego kompromisu pomiędzy jakością i funkcjonalnością. - Przewidujemy sporo detali architektonicznych w postaci dekoracji, zielonej pnącej ściany - wylicza i podkreśla, że obiekt ma wpisywać się w istniejącą już tkankę. - Planujemy również remodeling Centrum Handlowego Auchan Mikołów, w tym modernizację wejść, pasaży, elewacji, przestrzeni wspólnych oraz małej architektury - mówi Marcin Wawiernia.

Debiut w segmencie retail parków

- Chcemy uzupełnić naszą ofertę handlową. Wprowadzamy retail parki obok centrum handlowym, by osiągnąć efekt synergii - mówi Marcin Wawiernia.

W planach Nhood Services Poland są jeszcze inne projekty retail parków, które będą powiązane z centrami handlowymi znajdującymi się w portfolio Ceetrus Polska.

Mikołów Park będzie zielony i przyjazny dla środowiska

Dziś budując nowoczesny retail park trzeba zaoferować różnorodną oraz dopasowaną do potrzeb mieszkańców ofertę, ale również zadbać o to, by obiekt był zrównoważony i przyjazny dla środowiska. Taki będzie również Mikołów Park.

Do obsługi obiektu będą wykorzystywane wyłącznie odnawialne źródła energii - zapewnia Marcin Wawiernia.

- Na dachu powstanie instalacja PV wraz z bankiem energii, która pozwoli na zasilenie oświetlenia parkingów oraz przestrzeni wspólnych w retail parku - dodaje Design Manager w firmie Nhood Services Poland.

Zaznacza również, że retail park powstaje na terenie dawnego parkingu CH Auchan Mikołów, dlatego materiały rozbiórkowe, po przetworzeniu, zostaną ponownie użyte w projekcie. W planach jest również rewitalizacja powierzchni zielonych.

