Rewolucja kadrowa w CCC - jednej z największych spółek w segmencie obuwia w Europie. Dariusz Miłek wraca na stanowisko prezesa Grupy CCC. Pełniący tę funkcję przez 4,5 r. Marcin Czyczerski zostaje nowym prezesem Grupy Modivo. To nie wszystkie zmiany.

CCC S.A. jest jedną z największych europejskich spółek w segmencie obuwia.

Dariusz Miłek, dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy CCC i założyciel CCC, ponownie objął fotel prezesa zarządu, nadzorując dalszy rozwój marek CCC oraz HalfPrice.

Pełniący tę funkcję przez ostatnie 4,5 roku Marcin Czyczerski, w nowej roli prezesa zarządu Grupy Modivo (wcześniej eobuwie.pl S.A.), będzie natomiast odpowiedzialny za zwiększenie skali działalności spółki, poprawę jej rentowności i wprowadzenie na giełdę.

Damian Zapłata, pełniący dotychczas rolę prezesa zarządu Grupy Modivo, pozostaje jej akcjonariuszem.

Będą też zmiany na poziomie Rad Nadzorczych w CCC.

W czerwcu br. odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym powołani zostaną nowi członkowie Rady Nadzorczej Grupy CCC, a także wybrany zostanie jej nowy Przewodniczący.

Grupa CCC posiada ok. 90 platform e-commerce i ok. 1 000 sklepów w 28 krajach pod markami CCC, HalfPrice, eobuwie.pl, Modivo i DeeZee.

"W związku z finalizacją głębokiej zmiany modelu biznesowego Grupy CCC oraz wejścia w kolejną fazę transformacji Grupy Modivo, spółki powołały nowych prezesów, których obszary specjalizacji najlepiej odpowiadają obecnym potrzebom obu organizacji" - podała spółka w komunikacie.

Miłek wraca. Co się zmieniło w CCC?

– Kiedy w 2019 roku zaczynaliśmy zmianę modelu biznesowego, objąłem fotel Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy CCC, aby móc w pełni poświęcić swoją uwagę strategicznym obszarom mającym największy wpływ na wzrost wartości firmy – takim jak produkt czy rozwój linii biznesowych. W tym czasie stery Grupy przejął Marcin Czyczerski – jeden z najlepszych specjalistów w obszarze transformacji biznesu. I to był bardzo dobry krok. Razem, koncentrując się na obszarach zgodnych z naszymi najmocniejszymi kompetencjami, poprowadziliśmy zespół w kierunku omnichannelowości zwiększając przy tym jej ofertę o dwie nowe linie biznesowe. Co więcej, zrobiliśmy to w bardzo trudnym czasie dla rynku handlu – mówi Dariusz Miłek, prezes zarządu Grupy CCC.

Dziś jesteśmy nowoczesną, digitalową, odpowiadającą na potrzeby klientów organizacją, która konsekwentnie rozwija się zgodnie ze strategią biznesową. To też zupełnie inne miejsce niż 4 lata temu – stąd propozycja objęcia nowych stanowisk - wyjaśnia Dariusz Miłek.

- Chcemy bowiem w każdym momencie robić to, na czym najlepiej się znamy, a przez to efektywnie wspierać organizację. Ja wracam do bezpośredniego, operacyjnego zarządzania silnym, nowoczesnym CCC i HalfPrice. Wraz z zespołem będziemy dalej konsekwentnie skupiali się na rozwoju produktu i ekspansji szyldów. Marcin natomiast poprowadzi eobuwie.pl i Modivo – biznes z ogromnym potencjałem na przyszłość, w czasie pełnym wyzwań dla branży multibrand e-commerce. Jestem pewien, że pod jego kierownictwem Grupa Modivo wróci do swoich najlepszych rentowności i umocni pozycję lidera sprzedaży online w CEE - wyjaśnia Miłek.

CCC: Będą też zmiany na poziomie Rad Nadzorczych

Objęcie funkcji prezesów zarządów przez Dariusza Miłka i Marcina Czyczerskiego towarzyszy zmianom na poziomie Rad Nadzorczych. W czerwcu br. odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym powołani zostaną nowi członkowie Rady Nadzorczej Grupy CCC, a także wybrany zostanie jej nowy Przewodniczący. W związku z objęciem roli Prezesa Zarządu Grupy Modivo, Marcin Czyczerski ustąpił natomiast z Rady Nadzorczej Grupy Modivo, której Przewodniczącym pozostaje Dariusz Miłek.

– Ostatnie lata w Grupie CCC były bardzo intensywne, ale mam poczucie dobrze wykonanej pracy - mówi Marcin Czyczerski, prezes zarządu Grupy Modivo.

Marcin Czyczerski, prezes zarządu Grupy Modivo. Fot. CCC

- Od 2017 roku potroiliśmy nasze przychody, a udział sprzedaży online wzrósł z niecałych 10%, do poziomu ponad 50%. Dzięki nowym inwestycjom w off-price i marketplace, rynek adresowalny Grupy jest obecnie kilkukrotnie większy. To dziś dobrze poukładana, nowoczesna organizacja, która posiada cztery mocne szyldy, korzystające w pełni ze swoich synergii. Grupa sukcesywnie odbudowuje rentowność po licznych zawirowaniach otoczenia biznesowego, które towarzyszyły jej transformacji. Jestem przekonany, że przy znormalizowanych warunkach na rynku handlu, już w najbliższych kwartałach pokaże ona w pełni swoją siłę - wyjaśnoa.

Po czterech latach za sterami Grupy CCC jako prezes i w sumie sześciu w jej zarządzie, podejmuję się kolejnych, bardzo ciekawych, ambitnych zadań. Jestem bardzo wdzięczny za powierzenie mi roli prezesa zarządu Grupy Modivo – stanowi to dla mnie dowód zaufania, za który dziękuję – mówi Marcin Czyczerski, prezes zarządu Grupy Modivo.

– Grupa Modivo to dynamiczna, wysoce innowacyjna i perspektywiczna organizacja. Z poziomu Rady Nadzorczej miałem przyjemność dogłębnie ją poznać i współtworzyć jej strategię rozwoju. Bardzo cenię Zespół Grupy Modivo i ogromnie cieszę się, że będziemy razem współpracować. Przed nami bowiem ważne zadania – podniesienie efektywności kapitałowej, powrót do najlepszych rentowności, dokończenie transformacji technologicznej i IPO, na które wszyscy czekają. Wiem, jak ogromna siła drzemie w tym biznesie - dodaje.

Co z Damianem Zapłatą, dotychczasowym prezesem Grupy Modivo?

Damian Zapłata, pełniący dotychczas rolę prezesa zarządu Grupy Modivo, pozostaje jej akcjonariuszem i z tego poziomu będzie dalej wspierał organizację w jej dalszym rozwoju, szczególnie w zakresie funkcjonalności marketplace.

– Nieustająco wierzę w Grupę Modivo, bardzo jej kibicuję i wspieram. Dzięki inwestycji w technologie i nową platformę, marketplace oraz sieć logistyczną - mówi Zapłata.

Spółka jest dobrze przygotowana do dalszego rozwoju. To organizacja z ogromnym potencjałem i fantastycznym zespołem – mówi Damian Zaplata.

– Marcin to świetny lider, bardzo dobrze znający organizację. Jestem przekonany, że z sukcesem będzie kontynuował transformację Grupy Modivo, konsekwentnie poszerzając jej udziały w rynku, a także wzmacniając synergie w ramach Grupy oraz rozwój jej omnichannelowości - podsumowuje.

DARIUSZ MIŁEK

Założyciel, Przewodniczący Rady Nadzorczej, a obecnie Prezes Zarządu Grupy CCC i jej większościowy akcjonariusz.

Swój pierwszy biznes założył na początku lat 90, w czasach największej transformacji ustrojowej. Wtedy to powstała Firma Handlowa „Miłek” zajmująca się detalicznym i hurtowym handlem obuwia. Od 1996 roku firma „Miłek” rozwijała pierwsze sklepy franczyzowe działające pod nazwą handlową „Żółta Stopa”. W 1999 roku Dariusz Miłek zarejestrował spółkę CCC, która na bazie własnego konceptu handlowego w szybkim czasie rozpoczęła współpracę z ponad setką nowo pozyskanych franczyzobiorców. W 2004 roku rozpoczął on ekspansję zagraniczną CCC – pierwsze sklepy zostały otwarte w Czechach. Kolejne lata to dynamiczny rozwój głównie w regionie CEE, aż do dzisiejszego statusu największej sieci obuwniczej w Europie Środkowo-Wschodniej.

W 2004 roku Dariusz Miłek wprowadził CCC na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

W 2016 roku kontrolowane przez niego CCC zakupiło blisko 75% udziałów w spółce eobuwie.pl (lidera rynku sprzedaży obuwia online), a 2 lata później nabyło pakiet większościowy DeeZee (sklepu internetowego z obuwiem dla młodych kobiet). Oba szyldy do dziś pozostają w Grupie CCC. Ofertę uzupełnia Modivo, multibrandowy sklep internetowy z markami modowymi z całego świata. Dariusz Miłek to także pomysłodawca sieci HalfPrice – unikalnego konceptu sklepów off-price, które Grupa CCC rozwija zarówno w Polsce, jak i Centralnej Europie w kanałach stacjonarnym i online.

Dariusz Miłek to laureat wielu prestiżowych konkursów z zakresu zarządzania – zdobył m.in. Nagrodę Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta, a także nagrodę Kisiela, wręczaną najbardziej wyróżniającym się osobistościom świata biznesu.

MARCIN CZYCZERSKI

Marcin Czyczerski posiada wieloletnie, bogate doświadczenie w obszarze strategicznego zarządzania oraz transformacji biznesu. W latach 2010 – 2016 pracował dla Grupy Volkswagen jako Dyrektor Zarządzający spółki Sitech Sp. z o.o. Wcześniej (tj. w latach 2001-2010) pełnił role Dyrektora Logistyki i kierownika finansów.

1 stycznia 2017 roku Marcin Czyczerski zasiadał w Zarządzie Grupy CCC, obejmując funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów i nadzorując całość zagadnień zakresu finansów, HR i IT. W 2019 roku zastąpił Dariusza Miłka w fotelu Prezesa Zarządu. W tym czasie zasiadał również w zarządach

i radach nadzorczych Spółek zależnych Grupy CCC – w tym Rady Nadzorczej Grupy Modivo.

Marcin Czyczerski jest doktorem nauk ekonomicznych. Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, a wcześniej studia magisterskie na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (kierunek: zarządzanie finansami) oraz studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Nauk Społecznych (kierunek: marketing polityczny).

W latach 2006-2017 był wykładowcą na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz UJW

w Polkowicach. Od 2019 zasiada w Radzie Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

O spółce CCC

CCC S.A. jest jedną z największych europejskich spółek w segmencie obuwia. Od maja 2021 r. poprzez sieć sklepów HalfPrice rozwija sprzedaż również w segmencie off-price.

Fot. CCC

Grupa CCC posiada ok. 90 platform e-commerce i ok. 1 000 sklepów w 28 krajach pod markami CCC, HalfPrice, eobuwie.pl, Modivo i DeeZee.

CCC S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2004 roku.

