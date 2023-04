Ołeksandr Hereha, poza obecnością w ukraińskiej polityce, z sukcesem rozwinął m.in. EpicentrK i ukraińską część Intersportu. Teraz zainwestuje w notowany na GPW polski Intersport. Co zyska na tej inwestycji biznesmen i co to oznacza dla Intersportu?

Intersport Polska zawarł z EpicentrK Llc z siedzibą w Kijowie oraz jego partnerem biznesowym - cypryjską spółką Paravita Holding Limited umowę inwestycyjną dotyczącą wspólnej inwestycji.

Inwestor działa w tej samej branży co Intersport i prowadzi w Ukrainie działalność pod marką Intersport.

Kwota 10 mln euro zostanie przeznaczona w szczególności na rozwój polskiego Intersportu, poprzez otwarcie nowych sklepów oraz modernizację już istniejących lokalizacji. W umowie ustalone zostały zasady współpracy, w tym zasady dotyczące inwestycji przez partnera w akcje serii I spółki, które Intersport zamierza wyemitować na podstawie uchwały WZA, które odbędzie się 20 kwietnia 2023 r., a także inwestycji EpicentrK w akcje spółki, które zarząd będzie mógł wyemitować w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, którego wprowadzenie do statutu jest również przewidziane na walnym zgromadzeniu. Umowa przewiduje łączną inwestycję partnera i inwestora o wartości 10 mln euro. Kwota ta zostanie przeznaczona w szczególności na rozwój polskiego Intersportu, poprzez otwarcie nowych sklepów oraz modernizację już istniejących lokalizacji. Zgodnie z umową, partner - na podstawie umowy objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej - obejmie akcje nowej emisji serii I za łączną cenę emisyjną wynoszącą 7 mln euro. Płatność ceny emisyjnej nastąpi do 7 października 2023 r. zgodnie z następującym harmonogramem: 1.500.000,00 euro do dnia 30 kwietnia 2023;

1.375.000,00 euro do dnia 30 czerwca 2023;

1.375.000,00 euro do dnia 31 lipca 2023;

1.375.000,00 euro do dnia 31 sierpnia 2023;

1.375.000,00 euro do dnia 7 października 2023. Inwestycja jest zależna od podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I oraz od spełnienia warunków zawieszających wskazanych w umowie, w szczególności zostanie zrealizowana jeżeli do dnia 31 sierpnia 2023 r. uzyskane zostaną przez inwestora oraz partnera niezbędne zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (o ile będą wymagane). Ponadto zgodnie z umową, do dnia 31 grudnia 2023, zostanie podjęta przez zarząd Intersportu Polska uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje nowej emisji zostaną objęte przez EpicentrK za łączną cenę emisyjną wynoszącą 3 mln euro na podstawie umowy objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej. Akcje inwestora zostaną objęte do dnia 31 grudnia 2023 r. za wkład niepieniężny, który będzie obejmował m.in. materiały budowlane i inne aktywa budowlane posiadane przez inwestora, które zostaną przez spółkę użyte do wskazanych celów inwestycyjnych, tzn. otwarcia nowych sklepów oraz modernizacji już istniejących lokalizacji.

