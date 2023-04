Rzeszowskie centrum handlowe Millenium Hall odświeżył stoisko stoisko Electricall z lekkimi pojazdami elektrycznymi.

Stoisko Electricall - lekkie pojazdy elektryczne w Rzeszowie zyskały nową odsłonę. Klienci rzeszowskiego Millenium Hall znajdą tam wybór elektrycznych hulajnóg, rowerów i skuterów.

Millenium Hall odświeżone miejsce Electricall - lekkie pojazdy elektryczne zajęło lokal na poziomie 0 tuż obok ścianki wspinaczkowej.

Millenium Hall to centrum kulturalno-handlowe na Podkarpaciu. Najemcami galerii są m.in. Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, H&M, New Yorker, Reserved, House, Mohito, Sinsay, Nike, Pandora, Apart, W.Kruk, Sephora, Super-Pharm, Eurospar, Empik, Media Expert a także jedyne w Polsce południowo-wschodniej: Zara, Massimo Dutti, TK Maxx, Mango, Liu Jo, Guess, Marella, Lacoste, Intersport, SportsDirect oraz Multikino z 9 salami.

