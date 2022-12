Bank Millennium w Gdańsku zyskało nowe ekologiczne biuro w historycznej siedzibie i jeszcze nowocześniejsze Centrum Finansowe.

Millennium ma zmodernizowaną Centralę na Targu Drzewnym.

Druga nowa lokalizacja to Centrum Finansowe dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą przy ul. Grunwaldzkiej.

Firma zintegrowania gdańskich pracowników, którzy od tego momentu będą pracować w dwóch, a nie 4 różnych lokalizacjach.

Nowa przestrzeń biurowa Millennium jest zróżnicowana i dostosowana do zmieniającego się środowiska i stylu pracy. Projekt, który zmniejszył między innymi koszty utrzymania budynków i ślad węglowy, został zrealizowany w poszanowaniu odpowiedzialnego podejścia do wykorzystania zasobów.

Projekt przebudowy historycznej centrali w Gdańsku przygotowywaliśmy bardzo precyzyjnie od momentu tworzenia koncepcji, harmonogramów a także rozważanych scenariuszy. Nie bez znaczenia było też zachowanie centralnych lokalizacji w ścisłym Centrum Gdańska i we Wrzeszczu. Realizując projekty związane z powierzchnią biurową zależało nam przede wszystkim na komforcie pracowników i wspieraniu różnych stylów pracy w hybrydowym modelu. Od teraz wszystkie nasze centrale - w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu - to spójna, wspierająca współpracę przestrzeń biurowa w jednym, korporacyjnym standardzie – powiedziała Weronika Paksoy, kierownik wydziału nieruchomości Banku Millennium.

- Modernizując infrastrukturę nieruchomości własnych, staraliśmy się odnaleźć piękno w istniejących budynkach i podjąć się trudnego wyzwania wykorzystania drzemiącego w nich potencjału. Dodatkowo, dla potwierdzenia najwyższej jakości zastosowanych rozwiązań infrastrukturalnych i ekologicznych, rozpoczęliśmy procedurę uzyskania amerykańskiej certyfikacji LEED dla budynku przy Grunwaldzkiej. Przestrzeń została zaprojektowana przez renomowaną pracownię projektową CH+ Architekci. Projekt jest wynikiem długoletniej współpracy i idealnym wprowadzeniem nowoczesnych trendów w historycznych budynkach banku.

Ekologia ponad wszystko

Podczas modernizacji i scalenia przestrzeni biurowych wykorzystano maksymalną ilość istniejącej infrastruktury, a zbędne już wyposażenie sprzedano pracownikom podczas internetowych aukcji. Stare meble i inne biurowe sprzęty dostały więc drugie życie. Ponadto, by poprawić efektywność energetyczną nowych biur wykonano m.in. termomodernizację budynku przy Grunwaldzkiej, na dachu zamontowano instalację fotowoltaiczną zgodną z celami ESG banku (zapewnienie energii elektrycznej zasilającej oddziały z odnawialnych źródeł energii) i zainstalowano inteligentne oświetlenie LED z czujnikami obecności i natężenia oświetlenia.

- Rezultatem są nowoczesne wnętrza z nieprzypisanymi do konkretnych osób miejscami pracy, wspierające elastyczność i możliwość wyboru. Przestrzeń w najnowszym minimalistycznym designie zaaranżowano tak, by była dopasowana do potrzeb pracowników i klientów. We wnętrzach pojawiły się nowe udogodnienia – sale spotkań z nowoczesnym systemem videokonferencji umożliwiającymi „video calle” z kontrahentami lub pracownikami z innych lokalizacji, komfortowe budki do prowadzenia rozmów przez komórki czy komunikatory oraz ponad 30 różnego rodzaju miejsc do odpoczynku i spotkań w obu budynkach - wyjaśnił Dariusz Jarecki, dyrektor Makroregionu Północnego w Departamencie Bankowości Detalicznej Banku Millennium.

Gdańszczan zapraszam natomiast do swobodnych rozmów o biznesie i finansach w komfortowej przestrzeni Centrum Finansowego we Wrzeszczu przy Grunwaldzkiej. Jest to świetnie zlokalizowany, nowoczesny HUB, w którym doradcy zaoferują każdemu spersonalizowaną ofertę, zadbają o najlepsze, cyfrowe doświadczenia i długofalowe zadowolenie z produktów i usług Millennium - mówi Dariusz Jarecki,

