Mimo pandemii, Spar nie zwalnia. Nowy sklep w sieci

SPAR oferuje klientom sklepu środki ochrony osobistej: płyny dezynfekujące oraz jednorazowe rękawiczki foliowe.

- Chcemy zapewnić naszym klientom doświadczenia zakupowe na najwyższym poziomie – także w tym trudnym okresie pandemii. Jako SPAR kładziemy ogromny nacisk na bezpieczeństwo klienta i pracowników oraz najwyższą jakość oferowanych produktów. Działania podjęte przez sieć SPAR w Polsce w zakresie bezpieczeństwa klientów i pracowników zostały ocenione przez SPAR International – spółkę zarządzającą siecią na całym świecie – jako najlepsze światowe praktyki w Grupie SPAR. Kasjerzy oraz cała obsługa sklepu posiadają płyny dezynfekcyjne, którymi w związku z pandemią jeszcze częściej odkażają swoje stanowiska pracy. Używają także maseczek, jednorazowych rękawiczek oraz przyłbicy, aby zapewnić sobie oraz klientom bezpieczeństwo i komfort. W sklepach montowane są także bariery ochronne wykonane z pleksi. Ponadto wdrożono rotacyjne zmiany załogi sklepów. Jesteśmy przekonani, że nasz nowy sklep w Gdańsku będzie bezpiecznym i wygodnym miejscem na zakupy nie tylko dla pobliskich mieszkańców, ale także osób pracujących w okolicy. Jako SPAR chcemy być jak najbliżej lokalnych społeczności, w których działamy i odpowiadać na ich potrzeby – łączymy wiedzę naszych Partnerów detalicznych w regionie z najwyższymi standardami Grupy SPAR, by zadbać o zadowolenie oraz wygodę konsumentów – powiedział Tomasz Syller, Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu Wasz Sklep SPAR.

Sieć zarządzana przez Wasz Sklep SPAR przekroczyła 210 placówek i jest znacząco większa niż poziom założony na 2020 rok. Wasz Sklep SPAR zakłada, że do sieci rocznie będzie dołączać co najmniej 50 nowych sklepów. Tym samym, w ciągu czterech lat sieć obejmie ponad 400 placówek. Będą one zaopatrywane z dwóch, a docelowo trzech, rozbudowanych centrów dystrybucyjnych w całej Polsce. Ponadto, sieć planuje wspierać detalistów w obszarze działań promocyjnych i marketingowych oraz produktami marki własnej.

Wasz Sklep SPAR rozpoczął już współpracę z Omni Global Sourcing Solutions Inc. oraz Daymon Worldwide Inc. Celem współpracy ze strategicznymi partnerami jest pozyskiwanie produktów i wdrażanie marki własnej. W systemie logistycznym sieci jest dostępnych ponad 7.500 produktów od prawie 500 dostawców.