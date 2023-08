W ciągu 18 mies. Mitiska otworzyła parki handlowe w Kołobrzegu, Wągrowcu, Puławach i kupiła Europę Centralną. - Wierzymy, że popyt konsumencki będzie rósł, co odzwierciedla rosnące znaczenie parków handlowych - mówi Sylvie Geuten-Carpentier.

Obecne portfolio Mitiski składa się z dziewięciu istniejących aktywów i ośmiu projektów deweloperskich, o łącznej powierzchni najmu brutto wynoszącej ok. 250 tys. mkw.

W ciągu ostatnich 18 miesięcy Mitiska otworzyła nowe parki handlowe i centra convenience w Kołobrzegu, Wągrowcu i Puławach. Kupiła także Europę Centralną, centrum handlowe o powierzchni 67 tys. mkw. w Gliwicach.

Na rynkach europejskich Mitiska koncentruje się na parkach handlowych i centrach convenience związanych z żywnością, lekkich obiektach przemysłowych, logistyce miejskiej i magazynach samoobsługowych.

Mitiska wciąż dostrzega dobre okazje na polskim rynku i ma silną pozycję, jeśli chodzi o ostatnią zbiórkę środków na fundusz MEREP 3.

Chociaż prawdą jest, że liczba parków handlowych w Polsce wzrosła, myślę, że wciąż jesteśmy bardzo daleko od osiągnięcia punktu nasycenia - tłumaczy Sylvie Geuten-Carpentier, Managing Partner and Managing Director Poland Mitiska REIM.

Jak obecnie wygląda portfel Mitiski w Polsce?

Sylvie Geuten-Carpentier, partner zarządzająca Mitiska REIM: W ciągu ostatnich pięciu lat znacząco rozszerzyliśmy nasz portfel nieruchomości typu convenience w Polsce. Obecnie portfolio składa się z dziewięciu istniejących aktywów i ośmiu projektów deweloperskich o łącznej powierzchni najmu brutto wynoszącej ok. 250 tys. mkw. W ciągu ostatnich 18 miesięcy otworzyliśmy nowe parki handlowe i centra convenience w Kołobrzegu, Wągrowcu i Puławach, a także nabyliśmy Europę Centralną, centrum handlowe o powierzchni 67 tys. mkw. w Gliwicach.

Parki handlowe wykraczają poza tradycyjny handel detaliczny i przenoszą się na rynek nieruchomości typu convenience. Oferują restauracje, rekreację, fitness, gabinety lekarskie i apteki, punkty click-and-collect, stacje ładowania samochodów elektrycznych i wiele innych usług konsumenckich - uważa Sylvie Geuten-Carpentier, partner zarządzająca Mitiska REIM.

Jakich nieruchomości nadal szukacie?

Na rynkach europejskich koncentrujemy się na nieruchomościach typu convenience, w miejskich lokalizacjach typu infill, obejmujących parki handlowe i centra convenience związane z żywnością, lekkie obiekty przemysłowe, logistykę miejską i magazyny samoobsługowe. Stosujemy strategię wartości dodanej, która polega na zakupie, utrzymaniu, zarządzaniu i sprzedaży.

Dobrym tego przykładem jest przejęcie byłego hipermarketu Tesco w Puławach.

Tak. Zmiany w zwyczajach zakupowych sprawiły, że niektóre rodzaje aktywów detalicznych, takie jak duże hipermarkety i lokalizacje typu cash & carry, nie nadążają za popytem konsumentów i nie są zgodne z nowoczesnymi standardami środowiskowymi. Wykorzystaliśmy istniejące zagospodarowanie przestrzenne oraz historię handlową tego miejsca i przekształciliśmy projekt w nowoczesny park handlowy z zapleczem spożywczym, zaprojektowany tak, aby osiągnąć wynik Very Good w certyfikacji BREEAM.

W Polsce, podobnie jak na innych rynkach, planujemy zarządzać naszymi obecnymi portfelami w taki sposób, aby osiągnęły one status core, a tym samym były atrakcyjne dla nabywców instytucjonalnych poszukujących możliwości ekspansji w tym sektorze, jednocześnie kontynuując budowanie nowych możliwości w zakresie nieruchomości typu convenience.

Dość powszechną obserwacją jest to, że wszystkie parki handlowe są takie same. Zestaw najemców jest podobny. Kluczową rolę odgrywają w nich dyskonty. Taki schematyczny tenant mix może szybko się znudzić. A przecież dzisiejszy handel musi zaskakiwać. Jak pogodzić te dwa trendy?

Konsumenci cenią wygodę retail parków. Mają coraz mniej czasu, ale jednocześnie są coraz bardziej zorientowani na wartość. Wybór kanałów sprzedaży opiera się albo na doświadczeniu, jakie zapewniają zakupy, albo na wygodzie. Doznań klienci szukają na głównych ulicach handlowych, w centrach handlowych i centrach wyprzedażowych. Wygoda znajduje się na drugim końcu tego spektrum i została jeszcze bardziej wyeksponowana przez pandemię. Konsumenci robią przemyślane zakupy i przywiązują większą wagę do cen, więc wybierają parki handlowe na miejsce swoich podstawowych wydatków.

Parki handlowe idealnie wpisują się w koncepcję 15-minutowego miasta, w którym mieszkańcy chcą zaspokoić swoje podstawowe potrzeby w ciągu kwadransa podróży. Jest to szansa, którą wykorzystujemy w Mitiska REIM, lokalizując nasze parki handlowe w pobliżu osiedli mieszkaniowych - tłumaczy Sylvie Geuten-Carpentier, partner zarządzająca Mitiska REIM.

A najemcy parków handlowych?

Doceniają relatywnie niskie czynsze i koszty operacyjne. W naszym polskim portfelu mamy jako najemców marki supermarketów, takie jak: Lidl, Carrefour, Netto i Biedronka, które napędzają codzienną liczbę odwiedzających, a także marki handlowe, takie jak: Pepco, Martes Sport, Rossmann, Tedi, New Yorker, Jysk, Action, KIK, Dealz, Deichmann oraz wysoce rozpoznawalne polskie marki, takie jak: Media Expert, Sinsay, House czy CCC. Wierzymy, że długotrwałe zalety oferty parków handlowych oparte na wygodzie, niezbędnych zakupach i stosunku jakości do ceny sprawią, że parki handlowe będą nadal atrakcyjną i popularną opcją zarówno dla inwestorów, detalistów, jak i kupujących.

Parki handlowe powstają niemal wszędzie w Polsce. Taka sytuacja szybko może doprowadzić do nasycenia rynku. Jak daleko jesteśmy od tego krytycznego momentu?

Chociaż prawdą jest, że liczba parków handlowych w Polsce wzrosła, myślę że wciąż jesteśmy bardzo daleko od osiągnięcia punktu nasycenia. Z badań CBRE wynika, że na koniec pierwszego kwartału br. całkowita powierzchnia handlowa w Polsce wyniosła 13,5 mln mkw., z czego centra handlowe stanowiły prawie 80 proc., a parki handlowe zaledwie 20 proc. Zmieniły się również miejsca, w których konsumenci robią zakupy. W 2000 r. udział powierzchni handlowej zlokalizowanej w małych miastach wynosił zaledwie 4 proc., podczas gdy obecnie wzrósł do 25 proc. całkowitej podaży. Odzwierciedla to zmieniające się nawyki konsumenckie - konsumenci chcą teraz robić codzienne zakupy lokalnie, blisko miejsca zamieszkania, a ten aspekt wygody jest prawdziwą zaletą parków handlowych.

Te mniejsze miejskie lokalizacje są szansą, której szukamy w Polsce. Możemy stworzyć najważniejszą nowoczesną infrastrukturę handlową w mieście. Wierzymy, że popyt konsumencki będzie nadal rósł, co odzwierciedla rosnące znaczenie parków handlowych.

Czy parki handlowe są zagrożeniem dla centrów handlowych? W końcu konkurują o niektórych najemców?

Choć centra handlowe i parki handlowe mają kilku wspólnych najemców, to tak naprawdę są to dwa różne sektory rynku handlowego.

Rynek centrów handlowych w Polsce osiągnął dojrzałość i staje się coraz bardziej nasycony, podczas gdy rynek parków handlowych znajduje się w fazie wzrostu, napędzanego chęcią konsumentów do robienia zakupów blisko domu, niekoniecznie w centrach miast - uważa Sylvie Geuten-Carpentier.

Kupujący w większych miastach doceniają wygodę i sprawność codziennych zakupów oferowanych przez parki handlowe, a mieszkańcy mniejszych miejscowości lubią kompleksową ofertę dostarczaną przez parki handlowe blisko domu. Poza tym parki handlowe idealne wpisują się w koncepcję 15-minutowego miasta, w którym mieszkańcy chcą zaspokoić swoje podstawowe potrzeby w ciągu kwadransa podróży. Jest to szansa, którą wykorzystujemy w Mitiska REIM, lokalizując nasze parki handlowe w pobliżu osiedli mieszkaniowych i obszarów mieszkalnych, do których można łatwo dotrzeć samochodem, rowerem, transportem publicznym lub pieszo.

Oprócz parków handlowych, Mitiska interesuje się też lekką logistyką miejską. Czy możemy się spodziewać w Polsce projektu wielofunkcyjnego podobnego do Parc de l'Europe w Belgii? W naszym kraju nie ma podobnych obiektów. Czy są one trendem, czy niszą w Europie?

Parki handlowe przeszły długą drogę od pojedynczych obiektów na peryferiach miast 10 lat temu. Obecnie wykraczają poza tradycyjny handel detaliczny i przenoszą się na rynek nieruchomości typu convenience. Oferują restauracje, rekreację, fitness, gabinety lekarskie i apteki, punkty click-and-collect, stacje ładowania samochodów elektrycznych i wiele innych usług konsumenckich.

Sprzedaż detaliczna w modelu: od frontu do zaplecza, czyli z operacjami logistycznymi, w tym obsługą zwrotów - to przyszłościowa realizacja ostatniej mili.

Coraz częściej również w synergii z jednostkami MŚP, magazynami samoobsługowymi, małymi biurami, logistyką ostatniej mili i innymi uzupełniającymi zastosowaniami, w zależności od dostępnego zagospodarowania przestrzennego, tworzą obiekt mixed - use. Istnieje tu wiele cech wspólnych - wszystkie wymagają lokalizacji miejskich z dobrymi połączeniami transportowymi.

Obiekty o mieszanym przeznaczeniu, które oferują park handlowy otwarty dla konsumentów od frontu, a jednocześnie wspierający jednostki logistyki miejskiej, są doskonałym rozwiązaniem dla sprzedawców wielokanałowych.

Czy również dla inwestorów to interesująca koncepcja?

Dla inwestorów oznacza ona większą elastyczność w pozyskiwaniu lokalizacji. Mnogość kombinacji obiektów, które mogą być umieszczone na działce, maksymalizuje wartość, jaką można uzyskać za grunt. Dla najemców, niezależnie od tego, czy są to detaliści, firmy logistyczne czy małe przedsiębiorstwa, obiekt staje się miejscem docelowym, a tym samym bardziej atrakcyjnym miejscem pracy. Pracownicy mogą korzystać z codziennych zakupów, usług, restauracji i kawiarni oferowanych na miejscu przez park handlowy.

W Polsce też spodziewamy się rosnącego zainteresowania obiektami wielofunkcyjnymi, które łączą elementy handlu detalicznego, logistyki i przemysłu lekkiego - tłumaczy Sylvie Geuten-Carpentier.

Synergia między handlem detalicznym, a logistyką miejską staje się coraz większą szansą inwestycyjną. Obiekty o mieszanym przeznaczeniu, które oferują park handlowy otwarty dla konsumentów od frontu, a jednocześnie wspierający jednostki logistyki miejskiej, są doskonałym rozwiązaniem dla sprzedawców wielokanałowych.

Sprzedaż detaliczna w modelu: od frontu do zaplecza, czyli z operacjami logistycznymi, w tym obsługą zwrotów - to przyszłościowa realizacja ostatniej mili. Niektóre rynki w Europie są obecnie bardziej zaawansowane niż Polska pod względem tego trendu, ale w Polsce też spodziewamy się rosnącego zainteresowania obiektami wielofunkcyjnymi, które łączą elementy handlu detalicznego, logistyki i przemysłu lekkiego.

Na polskim rynku nieruchomości komercyjnych widoczne jest spowolnienie w transakcjach. Większość zagranicznych inwestorów przyjmuje postawę wyczekującą. Mitiska nie należy do tej grupy. Dlaczego?

Pomimo niekorzystnych warunków gospodarczych, rynek najmu parków handlowych pozostaje odporny, napędzany przez wyniki detalistów sprzedających podstawowe towary i ambicje ekspansji operatorów zorientowanych na wartość.

Detaliści koncentrujący się na podstawowych kategoriach produktów nadal zwiększają liczbę odwiedzin, przekraczając obecnie poziomy sprzed pandemii covid-19, a liczba odwiedzin w parkach handlowych nadal przewyższa resztę rynku detalicznego.

Jako inwestor typu value add koncentrujemy się na tworzeniu wartości operacyjnej nieruchomości, więc - choć stopy procentowe są wyższe - obecny klimat gospodarczy zapewnia bardziej żyzne grunty do wejścia - przyznaje Sylvie Geuten-Carpentier.

Konsumenci ograniczają wydatki, pozostają lokalni i nadal potrzebują podstawowych towarów, takich jak artykuły spożywcze. Spodziewamy się, że parki handlowe związane z żywnością będą kluczowym beneficjentem tych trendów. Pozostaną najlepszym wyborem dla kupujących, co będzie coraz bardziej doceniane również przez inwestorów.

Jeśli chodzi o stopy procentowe, to - choć są one wysokie w porównaniu z ostatnimi pięcioma latami - nie szokują, jeśli spojrzeć na ostatnie 20 czy 30 lat. Jako inwestor typu value add koncentrujemy się na tworzeniu wartości operacyjnej nieruchomości, więc - choć stopy procentowe są wyższe - obecny klimat gospodarczy zapewnia bardziej żyzne grunty do wejścia.

Czy te czynników hamujące obecnie inwestycje w Polsce doprowadziły już do korekty cen aktywów?

Należy pamiętać, że nie wszystkie nieruchomości handlowe są takie same. Dowody z wielu poprzednich cykli gospodarczych pokazują, że zmienność i okresy dużego stresu rynkowego mogą stwarzać możliwości dla inwestorów posiadających odpowiednią wiedzę rynkową.

Uważamy, że jest to szczególnie prawdziwe w przypadku strategii wartości dodanej. Kluczową sytuacją inwestycyjną, którą w Mitiska REIM staramy się wykorzystać, jest to, co nazywamy contrarian opportunities in resilient convenience real estate.

Trzymając rękę na pulsie w niestabilnych czasach, odnieśliśmy znaczący sukces w dokonywaniu off-marketowych przejęć zarówno nieruchomości, jak i portfeli ze znacznym dyskontem w stosunku do wycen rynkowych - mówi Sylvie Geuten-Carpentier.

Dobrym tego przykładem jest portfel PREF, który kupiliśmy w imieniu funduszu FRI 2 w styczniu 2020 r., co w tamtym czasie było największą transakcją dotyczącą parków handlowych w Portugalii. Obejmując cztery parki handlowe o łącznej powierzchni najmu brutto wynoszącej 78,5 tys. mkw., wdrożyliśmy plan wartości dodanej łączący aktywne zarządzanie, renowację i rozbudowę. Przekształciliśmy te aktywa w najlepiej prosperujący portfel podstawowy w ciągu ostatnich trzech lat.

Zrównoważony rozwój jest dzisiaj motorem rozwoju dla każdego biznesu. Czy to oznacza, że np. grunty typu brownfield powinny być na radarze każdego inwestora, ponieważ ten rodzaj inwestycji jest w pełni zgodny z ESG?

Zrównoważony rozwój jest obecnie nową walutą w branży nieruchomości. Nastąpiła kosmiczna zmiana w spojrzeniu rynku na zrównoważony rozwój, który z przyjemnego dodatku stał się kluczowym wymogiem, a zielone referencje są obecnie postrzegane jako premia dla nieruchomości komercyjnych. Jest to trend, który będzie nabierał tempa, napędzany wymaganiami inwestorów instytucjonalnych i pragnieniem firm, aby stać się bardziej ekologicznymi, a także inicjatywami rządowymi mającymi na celu walkę ze zmianami klimatycznymi. Kryzys energetyczny dodatkowo zwiększył zainteresowanie wszystkich interesariuszy zrównoważonymi i odpornymi aktywami.

Oczywiście także kupujących, którzy płacą premię za zrównoważone nieruchomości, bo są przyszłościowe?

Ale to samo dotyczy potencjalnych przejęć - sytuacja inwestycyjna, którą staramy się wykorzystać, to możliwość zmiany przeznaczenia i modernizacji aktywów, którym obecnie grozi osierocenie ze względu na ich słabe referencje ESG oraz przekształcenie ich w nowoczesne i zrównoważone projekty nieruchomości typu convenience.

Często możliwości te dotyczą terenów poprzemysłowych, ale dla nas zrównoważony rozwój wykracza poza samą lokalizację. Podczas gdy przebudowa, zmiana przeznaczenia i modernizacja istniejących budynków na terenach poprzemysłowych jest jednym z aspektów zrównoważonego rozwoju, kierujemy się również inicjatywami, takimi jak: badanie GRESB, oceny BREEAM czy projekt CRREM, a także włączenie paneli słonecznych, stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz oświetlenia LED.

Ponadczasowa zasada, którą wszyscy znamy mówi, że dobre aktywa są zawsze cenne i niełatwe do zdobycia. Ale w czasach kryzysu lub spowolnienia inwestycji powinno być łatwiej je upolować. Czy tak dzieje się dziś w Polsce?

Wciąż dostrzegamy dobre okazje na polskim rynku i mamy silną pozycję, jeśli chodzi o naszą ostatnią zbiórkę środków na fundusz MEREP 3. Trzymając rękę na pulsie w niestabilnych czasach, odnieśliśmy znaczący sukces w dokonywaniu off-marketowych przejęć zarówno nieruchomości, jak i portfeli ze znacznym dyskontem w stosunku do wycen rynkowych. Oczekując, że otoczenie makroekonomiczne poprawi się w nadchodzących latach, inwestycje dokonywane w niestabilnych czasach mogą znacznie zwiększyć zyski.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl