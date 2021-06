MIxed-use odporny na pandemię

Nieruchomości komercyjne Develii nie tylko utrzymały większość dotychczasowych najemców, ale udało im się pozyskać nowych.

Obecnie powierzchnie biurowe i handlowe w Arkadach Wrocławskich są wynajęte odpowiednio w 92 i 96 proc.

Z kolei poziom komercjalizacji powierzchni biurowych w Sky Tower wynosi blisko 90 proc.

Intensywna praca działu leasingu Develii zaowocowała podpisaniem umów z kolejnymi partnerami - Slovers i Afterweb w Sky Tower oraz w Arkadach Wrocławskich - KRX Outsourcing, Centrum Prawa Pracy i Centrum Prawa Rozwodowego (Kancelaria Bajsarowicz), a także Nowoczesne Rozwiązania Finansowe. Część firm już w maju wprowadziła się do wynajętych biur, pozostali dostosowują pomieszczenia do swoich oczekiwań tak, by w czerwcu rozpocząć działalność w nowej lokalizacji. Łącznie na potrzeby tych najemców oddana została powierzchnia ponad 400 m kw.

Dodatkowo dwie kolejne firmy przedłużyły umowy najmu (Colours Factory oraz Akron), a dwie następne - Copernicus Sun i Noble Finance - zdecydowały się na powiększenie zajmowanych powierzchni.

- Pomimo pandemii koronawirusa jesteśmy zadowoleni ze stabilnej sytuacji, jeśli chodzi o poziom najmu powierzchni handlowo-biurowej w naszych obiektach. Komercjalizacja biur w Sky Tower wynosząca blisko 90 proc. i w Arkadach Wrocławskich na poziomie 92 proc. napawa nas optymizmem. Podobnie jak w przypadku powierzchni handlowej w Arkadach, która jest wynajęta w 96 proc. Jest to dowód, że odpowiednie zarządzanie, szybkie reagowanie i dostosowywanie oferty do potrzeb rynku oraz współpraca oparta na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu zawsze procentują - podkreśla Piotr Pirogowicz, dyrektor zarządzający w Develia S.A. I dodaje: - W odpowiedzi na obecne oczekiwania najemców podjęliśmy decyzję, aby w Arkadach zaoferować mniejsze metraże powierzchni biurowych. Spotkało się to z bardzo pozytywną reakcją rynku - szybko zapełniliśmy wolną przestrzeń biurową, a do wynajmu pozostał m.in. moduł o powierzchni 40 m kw. Jedną z ciekawszych ofert stanowi lokal o powierzchni ok. 250 m kw. w części biurowo-usługowej z dostępem do balkonu.

