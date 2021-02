Młodzi i ekologia. Nowa inicjatywa Lidla

Rok 2021 poświęcony będzie zmniejszaniu obecności plastiku w naszym otoczeniu. Jak to zrobić mądrze, włączając do działania młodych ludzi, którzy jak żadne inne pokolenie wcześniej, przejmuje się tematem ekologii? Pomoże w tym program Mniej Plastiku realizowany w ramach olimpiady projektów społecznych Zwolnieni z Teorii i wspierany przez Lidl Polska. Jego celem jest zainspirowanie nastolatków do poszukiwania praktycznych rozwiązań proekologicznych.

Od tego roku czekają nas dwie wielkie zmiany, których celem jest ograniczenie plastiku w obiegu. Po pierwsze w krajach Unii Europejskiej od stycznia br. obowiązuje zakaz wprowadzania do sprzedaży plastikowych przedmiotów jednorazowego użytku takich jak: sztućce, kubki, tacki, opakowania na żywność czy słomki. Po drugie, kraje Unii Europejskiej nakładają na producentów podatek od plastiku, jeśli dystrybuowane przez nich produkty nie mogą być poddane recyklingowi. Skąd ta zmiana? Śmieci z tworzyw sztucznych zalegają w każdym zakątku świata np. w ocenach, lasach, morzach czy na drogach. Wpływają na zdrowie i życie zwierząt, które mylą plastik z pokarmem, a jego produkcja przyspiesza zmiany klimatyczne, kierując planetę w stronę ocieplenia.

– Aby powstrzymać te zmiany, sam podatek od plastiku to jednak za mało. Edukacja u podstaw konsumentów powinna wejść na nowe tory. Rośnie pokolenie nowych klientów, które bierze sprawę w swoje ręce i chce działać na rzecz proekologicznej zmiany. Młodzi ludzie dobrze wiedzą, że stawką jest przyszłość planety – mówi Rafał Flis, współtwórca Fundacji Zwolnieni z Teorii, która inspiruje tysiące młodych ludzi w całej Polsce do realizowania własnych projektów społecznych. Co roku tysiące uczniów i uczennic zespołowo rozwiązuje wybrany przez siebie problem społeczny.

W lutym br. ruszył nowy program Mniej Plastiku, którego inicjatorem jest Lidl Polska. Młodzież ma zorganizować swój własny projekt na rzecz redukcji lub recyklingu plastiku zgodnie ze strategią REset Plastic Grupy Schwarz (właściciela sklepów sieci Lidl i Kaufland) oraz zaprojektować ekologiczne zmiany gotowe do wprowadzenia w sklepach sieci Lidl Polska. Sieć regularnie eliminuje plastik wszędzie, gdzie jest to możliwe i nieustannie dąży do wypełniania wizji „Mniej plastiku” poprzez realizację strategii REset Plastic oraz przyjęte zobowiązania: (a) Lidl będzie dążyć do zmniejszenia zużycia tworzyw sztucznych do 20 proc. do 2025 roku oraz (b) celem firmy jest to, aby 100 proc. opakowań marek własnych było maksymalnie możliwe do poddania recyklingowi do tego czasu.

Od początku roku do projektu zgłosiło się już ponad 30 zespołów z całej Polski, które tworzy łącznie ponad 160 uczestników. Wśród nich m.in. poznańska inicjatywa młodzieżowa Ekologia EDUCA, która będzie promować praktyczne aspekty kultury ekologicznej; gdański projekt Plant Story namawiający do samowystarczalności poprzez ogrodnictwo czy bydgoski Eko Week, który ma zachęcać do podjęcia drobnych zmian w codziennym życiu.

TARCZA FINANSOWA 2.0 w pytaniach i odpowiedziach Wypełniasz wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR? Masz wątpliwości dotyczące jej zapisów?

NAPISZ DO NAS! Wasze pytania zadamy ekspertom Polskiego Funduszu Rozwoju, którzy podzielą się swoją wiedzą na temat dostępnych rozwiązań. Piszcie: tarcza@ptwp.pl