MLP buduje dla firmy meblarskiej w Poznaniu

Firma z branży meblarskiej wynajmuje aktualnie w MLP Poznań West ok. 4 tys. mkw. przestrzeni magazynowej. W ramach nowej umowy MLP Group dostarczy w tym roku najemcy łącznie ponad 26,2 tys. mkw.

Producent mebli zadomawia się w centrum logistycznym MLP Poznań West.

MLP Group wybuduje dla nowego najemcy ponad 26 tys. mkw.

W ramach przygotowywanej powierzchni około 300 mkw. stanowić będą biura.

Nowe obiekty przekazywane będą najemcy w dwóch etapach. Na przełomie marca i kwietnia br. planowane jest oddanie do użytkowania hali o powierzchni około 21 tys. mkw. Pozostała część, licząca około 5 tys. mkw., będzie gotowa na przełomie sierpnia i września br. Zgodnie ze strategią dewelopera nowa hala będzie spełniać wymagania certyfikacji BREEAM, co znacznie wpłynie na niższe koszty eksploatacyjne.

Prace generalnego wykonawcy zostały powierzone poznańskiej spółce WPIP, posiadającej wieloletnie doświadczenie w budowie obiektów magazynowych.

– Cieszy nas fakt, że w tak krótkim czasie nasz projekt MLP Poznań West rozwija się tak dynamicznie. Zawarta nowa umowa stanowi dla nas potwierdzenie, że oferta MLP Group charakteryzująca się wysoką jakością spełnia oczekiwania Najemcy. Jest jednocześnie dowodem naszego elastycznego i partnerskiego podejścia do współpracy. Ponadto zgodnie ze strategią Grupy wprowadzamy na terenie centrum eko-rozwiązania. W tym zakresie na dachu hali zostaną m.in. zamontowane panele fotowoltaiczne, a na terenie parku pojawią się wiaty na rowery, stacje ładowania samochodów elektrycznych oraz domki dla owadów. Nasza spółka na każdym etapie realizacji inwestycji dba nie tylko o środowisko naturalne, ale także o komfort użytkowników obiektu – podkreśliła Agnieszka Góźdź dyrektor sprzedaży w MLP Group S.A.

Centrum dystrybucyjne MLP Poznań West to kompleks zlokalizowany po zachodniej stronie Poznania, obok drogi ekspresowej S11 i zaledwie 7 km od skrzyżowania autostrady A2 i trasy S11. Centrum skierowane jest przede wszystkim do firm z sektora e-commerce, logistyki, dystrybucji oraz lekkiej produkcji. Projekt MLP Poznań West docelowo dostarczy ok. 150 tys. mkw. najnowocześniejszej przestrzeni magazynowo-biurowej.

Podczas transakcji najemcę wspierał zespół specjalistów z firmy doradczej z sektora nieruchomości komercyjnych JLL.