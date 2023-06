Nowa Biedronka została otwarta w Ciechanowie. Sieć przywitała pierwszych gości atrakcjami.

W MMG Centers Ciechanów pojawił się nowy sklep sieci Biedronka. Marka przywitała pierwszych klientów loterią i rozdaniem ubrań fan collection.

Sklep będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 6:00-23:00, a w niedziele handlowe w godz. 7:00-21:00 (każdego dnia do godz. 9:00 do korzystania z wejścia od strony drogi krajowej).

Jeronimo Martins Polska jest właścicielem Biedronki - sieci detalicznej w Polsce, ma 3404 sklepy zlokalizowane w ponad 1300 miejscowościach, która jest obecna na polskim rynku od 27 lat. W 2022 r. Biedronka współpracowała z prawie 1400 polskich dostawców, od których pochodziło ponad 93 proc. produktów w ofercie sieci. Jeronimo Martins Polska S.A., zatrudniając ponad 80 tys. osób, jest największym pracodawcą w Polsce i drugą co do wielkości polską firmą.

Obiekt Master Management Group w Ciechanowie ma dla klientów: m.in. 4F, Action, Big Star, Carry, CCC, Cropp, Diverce, H&M, Hebe, House i Jysk. Obiektowi towarzyszy parking dla 500 samochodów.

