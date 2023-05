Wzrost przychodów gastronomicznych Sfinksa w pierwszych trzech miesiącach roku to zasługa lokali Sphinx, których obroty wzrosły o blisko 24 proc. Na koniec marca 2023 r. działało 69 restauracji pod tym szyldem, a rok wcześniej było ich 76.

Restauracje sieci należących do Sfinks Polska wypracowały w pierwszym kwartale 2023 r. przychody ze sprzedaży gastronomicznej w wysokości 44,22 mln zł wobec 36,13 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu skonsolidowanym Sfinks osiągnął na koniec pierwszego kwartału przychody ze sprzedaży o wartości 26,65 mln zł, tj. o 23 proc. wyższe niż w pierwszym kwartale 2022 r.

Jednocześnie grupa zanotowała też dodatni wynik EBITDA, który wzrósł do 5,37 mln zł z 3,39 mln zł w analogicznym okresie zeszłego roku (po oczyszczeniu z wpływu z MSSF 16 odpowiednio: 1,02 mln zł i -0,85 mln zł).

Wzrost przychodów gastronomicznych w pierwszych trzech miesiącach roku to w największym stopniu zasługa lokali Sphinx, których obroty wzrosły o blisko 24 proc. r/r. Co istotne, sieć odnotowała wzrost mimo mniejszej liczby lokali – na koniec marca 2023 działało 69 restauracji pod tym szyldem, a rok wcześniej było ich 76.

– Początek roku, mimo że w gastronomii nie jest to wysoki sezon, pokazał pozytywne trendy sprzedażowe. Odbudowujemy sprzedaż poprzez doskonalenie oferty restauracji, systemu jakości i obsługi w lokalach, ale dużą siłą napędową dla sprzedaży jest nasz program lojalnościowy, Aperitif. Korzysta z niego już ponad 550 tysięcy gości naszych restauracji. Daje on dostęp do różnego rodzaju promocji i ofert specjalnych. W efekcie zainteresowanie tym programem stale rośnie, a co za tym idzie rośnie liczba zamówień i wartość obrotów realizowanych dzięki Aperitif – komentuje Sylwester Cacek, prezes Sfinks Polska.

Wzrost wyników operacyjnych Sfinksa

Rosnące ponad tempo inflacji przychody grupy przełożyły się na wzrost wyników operacyjnych. Wzrósł skonsolidowany zysk operacyjny, który na koniec I kwartału br. wyniósł 1,75 mln zł wobec -0,26 mln zł straty notowanej na poziomie EBIT przed rokiem (po oczyszczeniu z wpływu z MSSF 16 odpowiednio: 0,32 mln zł i -1,64 mln zł).

Grupa na koniec I kwartału br. poprawiła też znacząco, tj. o 4,78 mln zł, wynik finansowy netto. W efekcie wyniósł on -0,44 mln zł wobec -4,34 mln zł rok wcześniej (po oczyszczeniu z wpływu z MSSF 16 odpowiednio: -0,59 mln zł i -4 mln zł).

Łącznie na koniec I kwartału sieć Sfinks Polska liczyła 114 restauracji, w tym oprócz 69 lokali Sphinx, także 39 Piwiarni, cztery lokale Chłopskie Jadło oraz po jednym Lepione Pieczone by Chłopskie Jadło i The Burgers. Zdecydowana większość, bo 71 proc. sieci to restauracje prowadzone we franczyzie, a 29 proc. to lokale własne, prowadzone przez operatorów.

Sfinks stawia na franczyzę

Sfinks jednak zamierza dalej pogłębiać te proporcje na korzyść rosnącego udziału franczyzy. W tym modelu spółka planuje otwarcie nowego lokalu The Burgers w podwarszawskim Zalesiu Górnym. Oprócz tego Sfinks zapowiedział, że niedługo otworzy nowy lokal franczyzowy we Wrocławiu. Będzie to Sphinx wracający po około rocznej przerwie do dawnej lokalizacji przy Rynku.

– Równolegle do zwiększania sprzedaży i pracy nad rentownością restauracji, dążymy do odbudowy liczebności sieci. Będą to przede wszystkim lokale Sphinx, ale nie tylko. Co nas bardzo cieszy, nasze marki będą wracały do niektórych swoich dawnych lokalizacji, opuszczonych w ostatnich trudnych dla gastronomii latach. W takich przypadkach mogą to być restauracje własne spółki. W większości jednak będziemy opierać nowe otwarcia na współpracy z partnerami franczyzowymi – podsumowuje prezes Sfinksa.

W ujęciu jednostkowym przychody Sfinksa w I kwartale 2023 r. wyniosły 25,68 mln zł wobec 21,22 mln zł rok wcześniej. Jednostkowy wynik netto wyniósł zaś -1,36 mln zł (-1,53 mln zł po skorygowaniu o wpływ MSSF16) wobec -7,83 mln zł w I kwartale 2022 r. (-7,39 po skorygowaniu o wpływ MSSF 16).

Przychody gastronomiczne to przychody wszystkich lokali działających pod markami należącymi do Grupy Sfinks Polska, z wyłączeniem sieci Piwiarnia.

