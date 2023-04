W perfumeriach Sephora na terenie całej Polski, klientki i klienci sieci, już od blisko dwóch lat programu, mogą korzystać z wyjątkowych spotkań z ekspertami luksusowych marek kosmetycznych.

Indywidualne konsultacje, z których skorzystały już setki osób, organizowane są w wydzielonych, zamkniętych, pięknych przestrzeniach, mobilnych kabinach, w których odbywają się zabiegi pielęgnacyjne oraz zabiegi mini SPA, wykorzystujące najnowsze technologie.

Każdy zabieg kończy się konsultacją makijażową i aplikacją minimakijażu.

Główni partnerzy akcji to: DIOR, HAIR RITUEL by SISLEY oraz Lancome.

Mobilne strefy zabiegowe podróżują po Polsce, odwiedzając regularnie większość miast, w których obecne są perfumerie Sephora. Program zapoczątkowany został w odpowiedzi na potrzeby klientów Sephora, którzy po okresie pandemii oczekiwali spersonalizowanych konsultacji w odrębnej, zamkniętej i bezpiecznej przestrzeni, a jednocześnie chwili ucieczki od otaczającego świata. Jest to też odpowiedź na stale rosnący trend korzystania z zaawansowanych porad w zakresie pielęgnacji. Formuła ta cieszy się ogromną popularnością i pozytywną oceną osób, biorących udział w konsultacjach.

Spotkanie w mini Spa, mobilnej strefie zabiegowej, jest prawdziwą ucztą dla zmysłów, chwilą relaksu i skupienia na swoich potrzebach. Podczas wizyty eksperci naszych partnerskich marek koncentrują się na diagnozie skóry i pogłębieniu potrzeb odwiedzającej nas osoby. W spersonalizowany sposób doradzają i dobierają zabieg oraz program pielęgnacyjny w oparciu o oferowane produkty kosmetyczne. Wszystkie zabiegi są bezpłatne, a każdy klient otrzymuje również przy okazji wizyty, atrakcyjny rabat, prezent do zakupów oraz indywidualne próbki kosmetyków do przetestowania w zaciszu domowym – mówi Małgorzata Dzięcielewska, dyrektor marketingu Sephora w Polsce i Czechach. - Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu z wybraną marką, zachęcam do kontaktu z konsultantami w swojej ulubionej perfumerii. Aktualne trasy mobilnych stref można również śledzić na www.sephora.pl – dodaje.

Mobilna strefa Sephora. Fot. Mat. pras.

Lista marek oferujących tego typu unikalne spotkania klientom Sephora stale się zmienia. Aktualnie są to m.in. marki: Dior, Sisley, Lancome.

Ekskluzywna oferta zabiegów pielęgnacyjnych w mobilnej strefie zabiegowej marki Dior, wykonywana jest przez wyspecjalizowanych ekspertów ds. pielęgnacji marki. Zabiegi realizowane są w oparciu o wyjątkowe linie: Dior Capture Totale lub Dior Prestige. Usługa jest wzbogacona badaniem przy użyciu spersonalizowanego urządzenia Dior Skincare Analyzer, który udziela jakościowej i profesjonalnej diagnozy oraz pomaga idealnie dopasować pielęgnację marki Dior do potrzeb skóry klienta.

Ekskluzywna oferta zabiegów pielęgnacyjnych w mobilnej strefie zabiegowej marki Dior. Fot. Mat. pras.

Każdej konsultacji przyświeca idea CROSS BODY BEAUTY. Skupia się ona nie tylko na pielęgnacji twarzy, ale i innych części ciała, mających wpływ na piękny wygląd naszej skóry, i dlatego zabiegowi towarzyszy również masaż dłoni oraz coaching postawy.

Pielęgnacja włosów. Fot. Mat. pras.

Konsultacja z ekspertem markizawiera w sobie zabieg wykonywany w oparciu o wyjątkową linię produktów HAIR Rituel by SISLEY. Ekspert marki Hair Rituel by Sisley za pomocą narzędzia – Hair Analyzer dokonuje analizy włosów i skóry głowy. W kolejnym etapie ekspert dobiera indywidualny rytuał pielęgnacyjny Hair Rituel by Sisley i wykonuje relaksacyjny masaż głowy.

Uzupełnieniem spotkania jest konsultacja w zakresie pielęgnacji twarzy zwieńczona wykonaniem specjalistycznego masażu okolicy oka z wykorzystaniem kamieni awenturynowych i odpowiednio dobranych kosmetyków do pielęgnacji twarzy.

Konsultacja w zakresie pielęgnacji twarzy. Fot. Mat. pras.

„WYGŁADZAJĄCA KOREKTA” - wyjątkowy zabieg łączący działanie naprawcze kompleksu efektywnych składników, które w ściśle określonym rytuale dają efekt perfekcyjnie promiennej, jedwabistej i pełnej komfortu skóry.

„MODELUJĄCY LIFTING”- zabieg liftingujący o działaniu ujędrniającym zarówno skórę twarzy, szyi jak i dekoltu. Zabieg inspirowany jest najnowszymi technikami rewitalizującymi.

„REGENERACJA I ODŻYWIENIE” to najbardziej wyjątkowy zabieg, który wzmacnia ochronny płaszcz lipidowy skóry. Odżywia ją, regeneruje, wygładza i przywraca jej miękkość. Zabieg zapewnia głębokie i kompleksowe pobudzenie regeneracji skóry.

Zabiegi opracowane przez zespół marki, są wykonywane w oparciu o wyjątkowe linie: Genefique, Renergie oraz Absolute.W oparciu o potrzeby skóry klienta, ek spert proponuje 1 z 3 oferowanych zabiegów dopasowany do potrzeb skóry twarzy oraz dobiera spersonalizowane produkty pielęgnacyjne. Diagnoza wykonywana jest przy użyciu urządzenia do badania skóry Youth Finder, które bada aż 6 czynników parametrów skóry takich jak: poziom nawilżenia, zmarszczki, rozszerzone pory, jędrność skóry, przebarwienia oraz zaczerwienienia. Po zakończeniu konsultacji oraz zabiegu, ekspert dobiera idealny odcień podkładu Teint Idole Ultra Wear za pomocą innowacyjnego urządzenia Shade Finder.Oferowane w mobilnej strefie zabiegowej 45-minutowe zabiegito:

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl