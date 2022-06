Mobilny Punkt Odbioru Zamówień IKEA w Cieszynie otwarty 

To już 11. miasto w woj. śląskim, w którym popularna marka wprowadziła to rozwiązanie.

Koszt usługi, niezależnie od wielkości zamówienia, to 29 zł.

Mobilny Punkt Odbioru Zamówień IKEA w Cieszynie zlokalizowany jest na parkingu przy ul. Stawowej 19.

Zamówiony towar online można odebrać z samochodu IKEA w poniedziałki, środy i piątki od 16.00 do 19.00.

- Korzystając z usługi „zamów i odbierz” można zamówić cały asortyment dostępny na stronie IKEA.pl. Robiąc zakupy za pośrednictwem strony IKEA.pl, Aplikacji mobilnej IKEA lub przez telefon wystarczy tylko wybrać odpowiednią opcję. Wielkość zamówienia nie ma znaczenia - mogą to być na przykład szafy, kuchnia, czy produkty do pokoju codziennego. To dobra, bo bliższa i szybsza, alternatywa dla zakupów w sklepie IKEA w Katowicach - mówi Anetta Domaradzka, dyrektor regionu IKEA Katowice.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Ponadto, tak jak wcześniej, towar zamówiony na IKEA.pl oraz w aplikacji mobilnej IKEA można odebrać także w sklepie IKEA, w Paczkomacie InPost, w Punkcie GLS. Istnieje także możliwość zamówienia produktów bezpośrednio do domu.

- To, co wyróżnia usługę „zamów i odbierz” w Mobilnym Punkcie Odbioru Zamówień to jej atrakcyjna cena - jest stała i wynosi 29 zł - oraz brak ograniczeń, co do wielkości zamówienia. Mamy nadzieję, że podobnie jak w innych miastach, także mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego, przyjmą ją z zadowoleniem. Wcześniej wielu z nich robiło zakupy w sklepie IKEA w Katowicach lub odbierało zamówiony towar w Punkcie Odbioru Zamówień IKEA w Bielsku-Białej, czy w Mobilnym Punkcie Odbioru Zamówień IKEA w Jastrzębiu-Zdroju, przyjmą ją z zadowoleniem - dodaje Anetta Domaradzka.

Mobilny Punkt Odbioru Zamówień IKEA w Cieszynie. Fot. mat. pras.

W województwie śląskim działa łącznie 11 Punktów Odbioru Zamówień (łącznie z Punktami Mobilnymi). Są one zlokalizowane - obok wymienionych wyżej także w Katowicach, Częstochowie, Gliwicach, Rybniku, Tarnowskich Górach, Tychach, Raciborzu i Zawierciu.

Zachowania klientów nieustannie się zmieniają, co można było szczególnie dostrzec na przełomie 2020 i 2021 roku. Badania pokazują, iż Polki i Polacy coraz chętniej dokonują zakupów online w porównaniu z okresem przed pandemią. Taki stan rzeczy stawia branży handlowej szereg wyzwań, które IKEA od lat chętnie podejmuje, aby wyjść naprzeciw potrzebom swoich klientów.

W celu połączenia dwóch różnych rodzajów doświadczeń zakupowych – online i tradycyjnych, jeszcze w tym roku w sklepie IKEA w Katowicach dostępna będzie usługa „Skanuj i Płać” dla osób korzystających z Aplikacji Mobilnej IKEA i robiących zakupy w tradycyjny sposób. Aplikacja Mobilna IKEA to nie tylko inspiracje i pomysły na urządzanie wnętrz, ale przede wszystkim przydatne narzędzia, z których korzysta już prawie 1,5 mln użytkowników. W Polsce około 30 proc. udziału w codziennym wykorzystaniu aplikacji to klienci z województwa mazowiecki go. Na kolejnej pozycji znajduje się Śląsk z ponad 20 proc. udziałem w sesjach i transakcjach.

Działania związane z transformacją cyfrową, digitalizacją oraz nowymi technologiami są integralną częścią globalnej strategii biznesowej IKEA, mającej na celu tworzenie nowych możliwości i doświadczeń zakupowych dla klientów. Mowa tutaj o omnikanałowości, czyli daniu klientom opcji wyboru najwygodniejszego dla nich miejsca i sposobu zakupów w odpowiedzi na ich wzrastające oczekiwania. Transformacja cyfrowa została znacznie przyspieszona wskutek pandemii, a zachodzące w tym obszarze zmiany to kolejny krok na drodze do zbudowania jeszcze bliższych relacji oraz realizacji ambitnych celów firmy w kierunku tego typu sprzedaży. Na ten moment już 20 proc. klientów IKEA jest klientami omnikanałowymi – korzystającymi z minimum dwóch różnych kanałów sprzedaży.

Rozwiązania w IKEA dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami tak, by mogły z nich korzystać bez ograniczeń.