Carrefour rozszerza zakres działań, które mają ograniczyć skutki inflacji odczuwalnej przez konsumentów. We wszystkich hiper- i supermarketach sieć rozpoczęła Akcję Antyinflacja.

Akcja Antyinflacja opiera się na 5 zobowiązaniach pozwalających klientom oszczędzać pieniądze na każdych zakupach.

Dodatkowo, Carrefour przygotował również tzw. Koszyk Pełen Oszczędności.

To zestaw aż 25 produktów marki własnej, za który w Carrefour zapłacimy mniej niż 100 złotych.

Inflacja, która w znacznym stopniu wpłynęła na zmianę postaw konsumenckich, sprawia, że coraz więcej osób poszukuje okazji cenowych i sposobów na oszczędzanie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Carrefour Polska wzmacnia zabiegi, mające za zadanie wspieranie Polaków w walce z trudną sytuacją na rynku.

W ramach przeprowadzanych działań Carrefour Polska zaoferował swoim klientom „Koszyk Pełen Oszczędności”. Znalazło się w nim 25 najczęściej kupowanych produktów marki własnej sieci. Ich łączna wartość nie przekracza 100 zł, dzięki czemu klienci mogą kupić artykuły o wysokiej jakości w atrakcyjnych cenach. W koszyku znalazło się między innymi mleko, kukurydza konserwowa, tuńczyk w oleju, pomidory krojone czy jajka. Detalista zapowiada, że produkty wyróżnione w koszyku będzie można kupić w niezmienionej cenie do końca stycznia.

„Koszyk Pełen Oszczędności”.

W Carrefour Polska wspieramy konsumentów, szczególnie teraz w czasach wysokiej inflacji. Dlatego uruchomiliśmy Akcję Antyinflacja, która opiera się na pięciu rodzajach korzyści. Dzięki nim klienci mogą zrobić zakupy bez zbędnych wyrzeczeń, ponieważ oferujemy szeroki wybór produktów, które wyróżniają się nie tylko przystępnymi cenami, ale również najwyższą jakością - mówi Marta Baran, Customer Relationship Management Director w Carrefour Polska.





Akcja Antyinflacja składa się z pięciu filarów, a jednym z nich są produkty marek własnych Carrefour. Detalista oferuje swoje produkty w cenach niższych nawet o 30 proc. w porównaniu do markowych odpowiedników. Polacy coraz mocniej przekonują się do nich, ponieważ przy podobnej jakości co produkty znanych marek, są widocznie tańsze. Jak zaznacza sieć, są to produkty starannie wyselekcjonowane, o doskonałej relacji jakości do ceny. Należą do nich m.in. produkty świeże sygnowane marką Jakość z Natury, tradycyjnie produkowane wędliny z Naszej Wędzarni Carrefour czy codzienne produkty Carrefour Classic. Sieć oferuje łącznie już blisko 4000 produktów marek własnych i stale rozbudowuje swoją ofertę.

Kolejnym filarem składającym się na bieżącą akcję sieci jest aplikacja Mój Carrefour, dzięki której konsumenci dostają dostęp do codziennych zniżek na wybrane artykuły, sięgających nawet 50 proc., zaś w weekend płacą 10 proc. mniej za całe zakupy.

Ułatwiając codzienne zakupy, Carrefour przygotował dla klientów także produkty, które wyróżniają najbardziej korzystne cenowo okazje. Wśród nich znalazło się aż 200 artykułów z linii Simpl, które są najtańsze w swojej kategorii. Oferta ta jest skierowana do osób szukających oszczędności na codziennych zakupach.

Kolejnym działaniem wpisującym się w politykę Carrefour na rzecz ułatwiania klientom oszczędnych zakupów w czasie rosnącej inflacji jest promocja skierowana do najstarszych klientów. W każdy wtorek stycznia seniorzy odwiedzający hiper- i supermarkety Carrefour mogą zyskać do 10 proc. zniżki na całe zakupy w formie e-kuponu do wykorzystania przy kolejnej wizycie, a maksymalny rabat wynosi 30 zł.

Warto na bieżąco śledzić cotygodniowe gazetki promocyjne Carrefour, które są dostępne stacjonarnie w super- i hipermarketach sieci, jak i w aplikacji Mój Carrefour i na stronie internetowej carrefour.pl. W każdym numerze klienci znajdą Super Oferty, czyli wyjątkowe okazje, w tym obniżki nawet do 50 proc. Jest to piąty i ostatni filar Akcji Antyinflacja.

