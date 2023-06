BIG Andrychów i BIG Lubin - to nowe nazwy Galerii Andrychów i Cuprum Park w Lubinie. Obiekty stanowią pierwsze parki handlowe firmy BIG w Polsce. Oba parki handlowe zostały przejęte przez BIG SHOPPING CENTERS LTD w 2022 roku i w ostatnim miesiącu przeszły proces całkowitego rebrandingu w stylu BIG. Transformacja centrów została uroczyście uczczona koncertami znanych gwiazd polskiej muzyki: Patrycji Markowskiej i Zakopower, a także mnóstwem prezentów, atrakcyjnych rabatów i zabawy dla dzieci oraz wszystkich odwiedzających.

BIG Andrychów zlokalizowany jest w Andrychowie, a jego powierzchnia najmu (GLA) wynosi ok. 23 300 mkw. przy 100-procentowym wskaźniku obłożenia. Jest to kompleks w stylu parku handlowego, podobny do niektórych parków handlowych BIG w Izraelu, Serbii i USA, obsługujący około 200 000 klientów. BIG Andrychów posiada kilku głównych najemców, w tym supermarket LIDL i sieć sklepów DIY Leroy Merlin, a także najemców z branży elektronicznej, modowej, sportowej, rekreacyjnej i innych.

BIG Lubin to park handlowy w Lubinie, posiadający powierzchnię najmu (GLA) wynoszącą około 13 300 mkw. ze wskaźnikiem obłożenia wynoszącym około 100 procent. Znajduje się tam szeroki wybór wielu wiodących marek, takich jak: Carrefour, Media Expert, Sports Direct, CCC, Sinsay, Jula i inne.

„Jesteśmy niezwykle dumni z tego, że zarządzamy parkami handlowymi w Andrychowie i Lubinie. Są to obiekty, które mają naprawdę świetne wyniki w sieci parków handlowych w Polsce. Wchodząc na polski rynek, nie tylko zmieniamy branding parków handlowych, ale także wdrażamy podejście win-win do biznesu - długoterminowe relacje z naszymi najemcami i lokalnymi gminami, a także silną strategię marketingową oraz wiele wydarzeń i rozrywek dla naszych gości. Naszym celem jest stać się najlepszym i ulubionym na polskim rynku miejscem zakupów, tak jak robimy to na całym świecie. Cieszę się, że klienci z Andrychowa i Lubina przybyli tak licznie, aby świętować początek naszej współpracy, ponieważ zamierzamy tu zostać na stałe. Stajemy się wiodącym graczem w sektorze parków handlowych na polskim rynku i poszerzamy swoją działalność w Europie.” - powiedział Eran Levy, Country Manager Poland w BIG SHOPPING CENTERS LTD.

BIG Shopping Centers Ltd. kontynuuje ekspansję na polskim rynku i planuje rozwój, aby stać się wiodącym graczem w sektorze parków handlowych w Polsce. Przejęcie parków handlowych w Andrychowie i Lubinie jest pierwszym krokiem na tej drodze.

Firma BIG Shopping Centers Ltd została założona w 1994 roku w Izraelu przez Yehudę Neftali. Jest wiodącą grupą nieruchomościową w Izraelu, koncentrującą się na rozwoju, obsłudze i inwestowaniu w parki handlowe, centra handlowe, logistyczne, biurowe, mieszkaniowe i energię odnawialną. Obecnie firma działa w Izraelu, Serbii, Czarnogórze, Rumunii, Czechach i Polsce oraz jest kontrolującym udziałowcem (ok. 85%) AFI Properties Ltd. Aby uzyskać więcej informacji o BIG, zajrzyj tu: bigcenters.co.il

Od stycznia 2021 roku AFI Properties Ltd. jest wiodącą firmą na rynku nieruchomości, posiadającą zasoby o wysokim potencjale dochodowym, głównie skoncentrowanymi na sektorach biurowych i mieszkalnych. Obecnie firma działa w pięciu krajach: Izraelu, Serbii, Rumunii, Polsce i Republice Czeskiej. AFI Properties Ltd. to spółka giełdowa notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie od 2004 roku, o wartości rynkowej wynoszącej około 2,1 miliarda euro na dzień 31 grudnia 2021 roku.