Mocny wynik Sandecji

W gronie nowych najemców Galerii Sandecja znalazła się m.in. międzynarodowa sieć sklepów Dealz, która tym samym zadebiutowała w Nowym Sączu. Marka będąca częścią największej w Europie sieci dyskontów – Poundland, na powierzchni ponad 460 mkw. oferuje szeroki wybór produktów spożywczych, drogeryjnych, artykułów papierniczych, do dekoracji i wyposażenia domu oraz zabawek. Centrum handlowe wzbogaciło swoją ofertę również o drogerię Hebe, sklepy odzieżowe Top Secret i Vestus, a także salon z biżuterią BRIJU i biuro podróży TUI. Na liście nowych umów znalazła się także znana, kultowa, polska marka produktów dla dzieci – Smyk. Do grona najemców odnowionej strefy gastronomicznej dołączył z kolei Tigon, oferujący szeroki wybór dań kuchni azjatyckiej.

- W tym roku pozyskaliśmy wielu nowych najemców reprezentujących różne branże, a kolejne marki zdecydowały się na pozostanie w Sandecji, co bardzo dobrze świadczy o atrakcyjności naszego centrum. Galeria cieszy się dużym zainteresowaniem klientów i odnotowuje wysoki wskaźnik odwiedzalności. Co więcej, w tym roku prognozujemy wzrost obrotów naszego centrum, co w obecnej sytuacji na rynku nieruchomości handlowych jest bardzo dobrym wynikiem - mówi Zygmunt Chyla, Prezes Zarządu TK Polska Operations.

W Sandecji na lata zostają także marki Apart, Bytom, Deichmann, Coccodrillo, Douglas oraz operatorzy telekomunikacyjni Orange i T-Mobile oraz Play.

- Tak dobry wynik komercjalizacji Sandecji jest rezultatem wdrożenia odpowiedniej strategii wzmacniania portfolio najemców o marki rozpoznawalne i poszukiwane przez klientów, a także potencjału handlowego Nowego Sącza. Z analiz JLL wynika, że to właśnie mniejsze miasta cieszą się rosnącą uwagą inwestorów, m.in. ze względu na coraz większe apetyty polskich klientów. Zmienia się także geografia otwarć. W pierwszych trzech kwartałach aż 69% nowo oddanej powierzchni w centrach handlowych przypadło na największe miasta. Jednak aktualnie zaledwie 30% z realizowanych 192 000 mkw. w centrach handlowych powstanie w głównych aglomeracjach - mówi Weronika Kuna, z działu Retail JLL Poland.

Sandecja to centrum handlowe w zlokalizowane przy ul. Węgierskiej w Nowym Sączu. W galerii o łącznej powierzchni ponad 40 tys. mkw. znajduje się ponad 100 sklepów oraz punktów usługowych i gastronomicznych.