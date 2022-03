Moda na ekologię. Avenida Poznań inicjuje konkurs dla projektantów z recyklingiem w tle

Poznańskie centrum handlowe Avenida to jedno z największych centrów handlowych w województwie wielkopolskim. Na 3 kondygnacjach o łącznej powierzchni niemal 60 tysięcy mkw. mieści blisko 200 lokali handlowych.

Avenida inicjuje konkurs, w którym mogą wziąć udział projektanci mody - zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy.

Zadaniem w konkursie jest zaprojektowanie ciekawej stylizacji z wykorzystaniem materiałów z recyklingu.

Do niedzieli 6 marca trwa pierwszy etap konkursu „Modny Upcycling. Zainspiruj się!", którego celem jest wyłonienie najciekawszych projektów stylizacji modowych z wykorzystaniem materiałów podlegających recyklingowi. Ideą konkursu jest promocja pasjonatów mody, którzy w swoich pracach wykorzystują surowce przyjazne środowisku.

Do udziału w konkursie Avenida zaprasza profesjonalistów i pasjonatów

- Jako centrum handlowe wspieramy inicjatywy proekologiczne, a moda jest naszym naturalnym żywiołem. Postanowiliśmy połączyć te dwa obszary i tak powstał konkurs na stylizacje z materiałów z recyklingu. Pragniemy w ten sposób propagować modę na ekologię. Zapraszamy do udziału wszystkich projektantów, zarówno profesjonalistów, jak i pasjonatów - mówi Katarzyna Korpak, dyrektor Avenidy Poznań.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Ekologia idzie w parze z modą

Konkurs jest elementem szerszego wydarzenia planowanego przez Avenidę na przełom marca i kwietnia. Odbędzie się wówczas wystawa konkursowych prac finałowych oraz artystów i firm związanych z ekologią, wymiana ubrań, a także warsztaty z przerabiania odzieży.

Harmonogram konkursu „Modny Upcycling. Zainspiruj się!”:

− do 06.03.2022 r. do godz. 23:59 – przesyłanie zgłoszeń konkursowych na adres email: info@studio2.pl;

− 07.03.2022 r. – wybór przez jury 10 najlepszych szkiców projektów oraz poinformowanie finalistów o przejściu do etapu finałowego; publikacja na fanpage’u Avenidy Poznań listy finalistów konkursu;

− od 07.03.2022 r. do 26.03.2022 r. – przygotowywanie przez finalistów stylizacji na podstawie przesłanych wcześniej szkiców;

− od 28.03.2022 r. do 2.04.2022 r. – wystawa prac finałowych na pasażu Avenidy Poznań;

− 2.04.2022 r. – wybór przez jury 3 najlepszych stylizacji oraz poinformowanie wygranych o zajętym miejscu oraz nagrodzie; publikacja na fanpage’u Avenidy listy laureatów.