Moda przyjazna środowisku w nowej kampanii Grupy LPP

Kampania „Dbaj o ubranie” jest odpowiedzią LPP na potrzebę promowania świadomego korzystania z odzieży w sposób pozwalający na wydłużenie jej życia.

Zmiana przyzwyczajeń nie tylko dotyczących prania, ale także suszenia, prasowania i przechowywania odzieży, przyczynia się do ograniczenia jej zużycia. Przynosi też korzyści dla domowego budżetu i - długofalowo - dla środowiska.

W ramach kampanii przygotowano stronę internetową www.dbajoubranie.pl.

Idea zrównoważonej mody obecna jest w strategii LPP od wielu lat, a działania ograniczające wpływ firmy na otoczenie realizowane są w kilku obszarach jej działalności.

Z drugiej strony gdańska spółka, jako lider polskiej branży odzieżowej, czując odpowiedzialność za wyprodukowaną odzież, nawet gdy już trafi w ręce klientów, postanowiła sprawdzić w jaki sposób Polacy dbają o ubranie i jakie mają nawyki z tym związane.

Zrealizowane w tym celu we współpracy z firmą ARC Rynek i Opinia badanie dostarczyło firmie nie tylko aktualnych danych dotyczących sposobów użytkowania ubrań, ale także informacji na temat świadomości Polaków w temacie pielęgnacji odzieży. Wyniki ankiety potwierdziły, że choć jako konsumenci mamy ogólną wiedzę na temat działań proekologicznych, to jednak:

nadal znacząca grupa (30 proc.) nie wie czym jest zrównoważona moda, a spora grupa osób (17 proc.) nadal wyrzuca nienoszone już ubrania do śmieci;

zdecydowanej większości (73 proc.) hasło ekologia kojarzy się z segregacją śmieci, a zaledwie dla 4 proc. badanych oznacza to dbanie o to co posiadają;

blisko połowa badanych odcina w ubraniach metki z oznaczeniami dot. pielęgnacji; z kolei aż ¾ badanych deklaruje, że chętnie korzystałoby z kodu QR, który po zeskanowaniu wyświetlałby więcej informacji o ubraniu;

deklarujemy, że wiemy, jaką ilość detergentów potrzebujemy do prania, jednak w dużej mierze stosujemy je „na oko”;

wielu z nas nie sortuje też prania przed prasowaniem, co sprawia, że ubrania szybciej się niszczą;

spora grupa osób nie do końca wie, jak prawidłowo prać, suszyć, czy prasować poszczególne elementy odzieży, ma jednak potrzebę zgłębienia tej wiedzy.

Te i wiele innych wniosków z badania były dla LPP podstawą do opracowania praktycznych porad oraz narzędzi, które stały się osią rozpoczętej właśnie przez spółkę kampanii edukacyjnej pod hasłem „Dbaj o ubranie. Czytaj. Sprawdzaj. Pielęgnuj”.

LPP podpowiada na stronie www.dbajoubranie.pl.

- Jako firma świadoma swojej roli w tworzeniu mody przyjaznej środowisku zdajemy sobie sprawę jak wiele jest do zrobienia w zakresie stałego podnoszenia świadomości ekologicznej konsumentów. Sercem naszej działalności są nasze kolekcje, jednak wiemy, że nasza rola nie kończy się na ich sprzedaży. Czujemy się tak samo odpowiedzialni za zwiększanie udziału produktów przyjaznych środowisku w ofercie naszych marek, jak i za promowanie świadomego podejścia do pielęgnacji odzieży wśród naszych klientów. To jest nadrzędny cel naszej nowej kampanii „Dbaj o ubranie”. Jak pokazało badanie, wielu z nas nadal nie wie, że pielęgnując ubrania w odpowiedni sposób, można nie tylko przedłużyć ich żywotność, oszczędzić pieniądze, ale i ograniczyć nasz ślad węglowy. Dlatego mamy nadzieję, że zaproponowane w ramach projektu narzędzia czy porady pozwolą nam to zmienić i pomogą naszym klientom podejmować świadome decyzje. Realizując naszą kampanię chcemy pokazać, że codzienne nawyki dot. pielęgnacji odzieży również mają wpływ na przyszłość naszej planety - mówi Dorota Jankowska-Tomków, dyrektor ds. zakupów i ESG w LPP.

Kampanię LPP wspierają eksperci z Łódzkiego Instytutu Technologicznego (Sieć Badawcza Łukasiewicz), Instytutu Zrównoważonego Rozwoju Uczelni Łazarskiego oraz firma doradcza Deloitte. Do projektu zostali także zaproszeni Ambasadorzy, którzy wspierają kampanię utożsamiając się z wpisanymi w nią wartościami.

O tym, dlaczego tak istotne jest zaangażowanie konsumentów oraz zrozumienie, jaki wpływ na zmianę mogą mieć pojedyncze decyzje czy zachowania, mówi w komentarzu do badania Marta Karwacka, Senior Manager Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte: - Przed globalną gospodarką stoją ogromne wyzwania. Te związane ze zmianami klimatu wymagają systemowych decyzji i wielowymiarowych rozwiązań obejmujących m.in transformację modeli biznesowych firm, nowe regulacje oraz zmianę postaw konsumentów. Zdajemy sobie już sprawę, że ta gospodarcza rewolucja wymaga zaangażowania bardzo wielu stron, a konsumenci - ich aktywizm i środowiskowa świadomość - odgrywają tu kluczową rolę. Podejmowanie inicjatyw, takich jak kampania “Dbaj o ubranie”, z pewnością wpływa na inne postrzeganie swojej roli w tej rewolucji bardzo wielu osób, głównie tych, które dotąd nie interesowały się zrównoważoną modą i odpowiedzialną konsumpcją.

LPP wie, jak świadomie korzystać z odzieży.

Agnieszka Oleksyn-Wajda, Dyrektor Instytutu Zrównoważonego Rozwoju, a także Kierownik Studiów Podyplomowych Prawo Ochrony Środowiska w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego zauważa natomiast, że ważne są nie tylko przemyślane strategie biznesowe, uwzględniające odpowiednie łańcuchy dostaw, dążenie do niskoemisyjności czy obiegu zamkniętego, ale także wiele innych działań. - Jednym z 17 celów zrównoważonego rozwoju, przedstawionych w Agendzie 2030, jest odpowiedzialna produkcja i konsumpcja. A zatem również i w tej dziedzinie powinna nastąpić zmiana naszych nawyków. Ważne są z jednej strony przemyślane zakupy, a z drugiej – odpowiednia pielęgnacja ubrań, w tym również metodami domowymi. Właściwa konserwacja odzieży może ograniczyć negatywny wpływ na środowisko – podkreśla Agnieszka Oleksyn-Wajda.

Przedstawiciele Sieci Badawczej Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny, wspierający LPP w przygotowaniu kampanii, w swoim komentarzu do wyników przeprowadzonego badania potwierdzają, że każdy mały krok ma znaczenie i warto nieustannie podejmować wysiłek oraz uświadamiać klientom, że ich wybory dotyczące zakupów odzieży i należyta dbałość o nią pomaga przeciwdziałać zmianom klimatu - Na decyzje klientów związane z zakupem odzieży mają wpływ przede wszystkim względy ekonomiczne. Według raportu, aż 85 proc. badanych zwraca uwagę na cenę, a tylko 16 proc. - na produkcję wyrobu w procesach przyjaznych dla środowiska. To potwierdza, że wiele jest jeszcze do zrobienia w kwestii podniesienia świadomości ekologicznej konsumentów i budowy systemu zachęt wspierających zakup odzieży produkowanej w sposób przyjazny dla środowiska – komentuje dr inż. Anetta Walawska, Główny Specjalista ds. Naukowo-Badawczych, Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Kampania „Dbaj o ubranie” stanowi uzupełnienie zobowiązań podejmowanych przez LPP na rzecz ograniczenia wpływu na środowisko. Realizując przyjętą w 2019 r. strategię zrównoważonego rozwoju „For People For Our Planet”, polska spółka odzieżowa rozszerza jednocześnie zakres swoich działań zwracając uwagę na te obszary, w których ma szansę realizować ambitne, ale i realne cele.