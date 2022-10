W Galerii Handlowej Riviera w Gdyni, w ofercie sklepu eobuwie.pl dostępne są również produkty z oferty Modivo.

Już od prawie trzech lat klienci Galerii Handlowej Riviera w Gdyni mogą cieszyć się zakupami w sklepie eobuwie.pl.

Od 6 października br. w ofercie sklepu dostępne są również produkty z oferty Modivo.

Koncept sklepu został rozszerzony o strefę interaktywnych przymierzalni.

Dzięki tworzeniu zaawansowanych technologicznie sklepów stacjonarnych, marki, połączonymi siłami konsekwentnie dążą do łączenia światów online i offline.

Mieszkańcy Gdyni mają do dyspozycji sklep o powierzchni 442 mkw., który zapewnia dostęp do oferty obu brandów, dzięki czemu można skompletować pełną stylizację wygodnie i ekspresowo. Klienci mogą skorzystać z usługi Rezerwuj i Przymierz, pozwalającej na przymierzenie zarezerwowanych wcześniej produktów. W dowolnym momencie mogą zamówić do sklepu artykuły z oferty online eobuwie.pl oraz MODIVO, a kiedy zamówienie będzie skompletowane, otrzymają powiadomienie SMS.

Na miejscu, klientów wita robot humanoidalny. niewątpliwa atrakcja zarówno dla młodszych jak i starszych.pomaga w odbiorze zamówienia i służy radą przy zakupach. Wyboru produktów w sklepie dokonuje się za pomocą 31 nowoczesnych tabletów, a ubrania z asortymentumożna przymierzyć w 2 przymierzalniach. Będą w nich czekać wcześniej wybrane produkty oraz szafa i tablet, dzięki któremu można podjąć ostateczną decyzję co do zakupu.

W sklepie dostępne jest też urządzenie esize.me - specjalny skaner, który wykonuje skan 3D stóp, co pozwala na dokładne dopasowanie obuwia podczas zakupów. Wystarczy zrobić to tylko raz, ponieważ skan zostaje przypisany do konta klienta.

Sklep w galerii handlowej Gdynia Riviera zlokalizowany jest na parterze i jest otwarty od poniedziałku do soboty w godzinach 10-21 oraz w niedziele handlowe od 10:00 do 21:00.

