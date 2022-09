Spółka MODIVO S.A. nie zwalnia tempa i 6 września 2022 otworzyła kolejny wspólny sklep MODIVO i eobuwie.pl w Warszawie. To druga lokalizacja MODIVO i szósta eobuwie.pl w tym mieście. Koncept został ulokowany na poziomie 0 w Galerii Północnej.

Kolejny wspólny sklep MODIVO i eobuwie.pl powstał w Warszawie, w Galerii Północnej.

To druga lokalizacja MODIVO i szósta eobuwie.pl w stolicy.

Najważniejsze udogodnienia to usługa Rezerwuj i Przymierz, 2 nowoczesne przymierzalnie, skaner esize.me, 35 tabletów do składania zamówień oraz 10 000 produktów dostępnych od ręki.

Klienci odwiedzających Galerię Północną na ul. Światowida 17 od początku września 2022 mogą już robić zakupy we wspólnym sklepie MODIVO i eobuwie.pl. Koncept o powierzchni 470 mkw. w unikalny sposób łączy świat zakupów online i offline w technologiczno-modowe przeżycie. Nowatorski proces wyboru produktów i składania zamówień nie wymaga przeglądania wieszaków i półek z ubraniami, akcesoriami czy butami. Całą ofertę znaleźć można na multimedialnych tabletach. Siedząc na wygodnej kanapie wybiera się rzeczy, które trafiają bezpośrednio do nas lub do jednej z nowoczesnych przymierzalni. W nich także znajduje się wiele technologicznych rozwiązań, np. imitowanie oświetlenia wedle okazji i pory dnia lub zmiana rozmiaru bez konieczności opuszczania przymierzalni.

W sklepie MODIVO i eobuwie.pl w Galerii Północnej można także wykonać skan 3D swoich stóp dzięki urządzeniu esize.me. Pozwala on na dokładne dopasowanie obuwia zarówno podczas zakupów stacjonarnych, jak i online. Wystarczy zrobić to tylko raz, ponieważ skan zostaje przypisany do konta klienta.

Koncept MODIVO i eobuwie.pl w Galerii Północnej otwarty jest od poniedziałku do soboty od 10:00 do 22:00 oraz w niedziele handlowe od 10:00 do 21:00.