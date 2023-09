Od 8 września mieszkańcy Warszawy i okolic mogą korzystać z nowo otwartej strefy Modico w sklepie eobuwie.pl w centrum handlowym Westfield Arkadia.

Na klientów czekają trzy przymierzalnie i selekcja setek tysięcy produktów, które można zamówić do sklepu.

To kolejny krok MODIVO w kierunku dostępu do poszerzonej oferty w ramach rozwoju swojej sieci.

W sklepie klienci znajdą ponad 21 000 produktów z oferty eobuwie.pl - butów, torebek i akcesoriów. Każdy ma również możliwość skorzystać w Arkadii z usługi premium “Przymierz zanim zapłacisz”, pozwalającej na przymierzenie zarezerwowanych wcześniej w aplikacji mobilnej produktów.

W dowolnym momencie można zamówić do sklepu artykuły z oferty online MODIVO oraz eobuwie.pl.

Ubrania można przymierzyć w jednej z przestronnych przymierzalni, która pełni funkcję prywatnej garderoby. W środku znajduje się duży ekran, który pozwala na skorzystanie z funkcji ułatwiających zakupy, m.in. zmiany oświetlenia w zależności od pory dnia, czy możliwość skorzystania z profesjonalnego doradztwa obsługi, która służy pomocą chociażby w przypadku potrzeby wymiany rozmiaru albo modelu.

Na stronach internetowych MODIVO i eobuwie.pl można znaleźć kolekcje ponad 900 marek z kategorii premium, casual, czy sport, jak np. adidas, Boss, EA7, Guess czy New Balance.

MODIVO i eobuwie.pl. Fot. Mat. pras.

W sklepie znajduje się również urządzenie- dedykowany skaner, który wykonuje skan 3D stóp, co pozwala na dokładne dopasowanie obuwia podczas zakupów. Taki skan wystarczy wykonać raz i korzystać z niego w przyszłości po przypisaniu go do konta użytkownika. Ponadto usługa pozwala prognozować wzrost stopy dziecka. Dzięki temu można oszacować, na jak długo posłuży zakupione obuwie.

Usługa ta jest więc szczególnie popularna wśród rodziców, ponieważ pozwala trafniej i wygodniej dopasować rozmiar obuwia dziecięcego.

Sklep w centrum handlowym Westifeld Arkadia jest otwarty od poniedziałku do soboty w godzinach 10-22. Sklepy eobuwie.pl zlokalizowane są także w innych punktach stolicy: w Atrium Promenada, Galerii Młociny, Galerii Mokotów, Galerii Północnej, Westfield Mokotów, Wola Parku, Złotych Tarasach oraz w Galerii Janki koło Warszawy. Na klientów czekają również strefy eobuwie.pl w sklepach CCC w galeriach Blue City oraz Atrium Targówek. Grupa MODIVO niedawno uruchomiła również swój Concept Store przy ulicy Nowy Świat 6/12.

