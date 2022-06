Modivo otwiera salon w Magnolia Park

Wejście interaktywnej platformy MODIVO i połączenie jej z ofertą eobuwie.pl to kolejny krok w stronę digitalizacji zakupów w Magnolia Park.

– W zarządzanych przez nas centrach handlowych dążymy do zapewniania klientom najlepszego możliwego połączenia oferty usług i doświadczeń zakupowych. Wejście MODIVO do Magnolia Park to kolejny krok w stronę nie tylko zróżnicowania oferty w zakresie zakupów stacjonarnych i online w jednym sklepie, ale także konsekwentne dążenie do rozwoju oferty z segmentu premium – mówi Anna Fabianowska, Senior Asset Manager w Multi Poland, firmie zarządzającej galerią Magnolia Park.

Przymierzalnie MODIVO dysponują 58 tabletami dostępnymi dla klientów i specjalnymi 10 przymierzalniami ze spersonalizowanym oświetleniem. Na prawie 1700 mkw. salonu eobuwie.pl klienci mogą nie tylko zamówić ubrania i dodatki do przymierzalni oraz wykonać bezpłatnie skan stopy w technologii 3D, ale także skorzystać z bezpłatnego zamówienia, które będzie na nich czekało przez 72 godziny i 100-dniowego terminu zwrotu produktów.

Interaktywna przymierzalnia MODIVO znajduje się w salonie eobuwie.pl na poziomie 0 obok sklepu CCC.