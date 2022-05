Modivo podbija Austrię i Słowenię

Modivo jest dostępna na 15 europejskich rynkach. Do listy krajów, w których prowadzi sprzedaż online e-commerce z modą włączył Austrię i Słowenię.

Modivo uruchomiło właśnie sprzedaż w Austrii (modivo.at) oraz w Słowenii (modivo.si).

Sklep online Modivo działa już w 15 krajach.

– Branża e-commerce w Austrii i Słowenii wciąż się rozwija i ma ogromny potencjał, który zamierzamy wykorzystać. Jestem przekonany, że nasza platforma znajdzie wielu odbiorców w tej części Europy - tylko w samej Słowenii z internetu korzysta ponad 80 proc. populacji, a sektor modowy generuje aż 30 proc. sprzedaży na tym rynku - mówi Damian Zapłata, prezes zarządu Modivo.

Modivo zapewnia obsługę wszystkich zagranicznych rynków. Co istotne, komunikuje się z klientami w języku narodowym danego kraju. Marka dba o to, by na wszystkich poziomach wspierać użytkowników platformy – zapewnia nie tylko sprawdzone metody płatności, bezpieczną i szybką dostawę, ale także darmowy zwrot zamówionych produktów.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Sklep online Modivo działa już w 15 krajach. Poza Polską dostępny jest również w Ukrainie, Rumunii, Niemczech, Grecji, Chorwacji, Czechach, Bułgarii, we Włoszech i Francji oraz na Węgrzech, Słowacji i Litwie.