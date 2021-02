Modivo wchodzi na ukraiński rynek modowy

Korzystając z doświadczenia https://www.eobuv.com.ua/, które obecne jest na Ukrainie od 2016 r., eobuwie.pl uruchamia na tym rynku swój kolejny brand: platformę e-commerce z odzieżą premium. W tym celu powstała dedykowana domena w języku narodowym: https://modivo.ua/. Tym samym klienci na Ukrainie otrzymali dostęp do szerokiej oferty - ponad 100 tys. produktów od 269 marek, w tym włoskich, sportowych, casualowych: m.in.: Guess, Pinko, Tommy Hilfiger, Versace Jeans Couture, Victoria Beckham, Max Mara, Michael Kors oraz Liu Jo.



- Prowadząc sprzedaż obuwia i akcesoriów na rynku ukraińskim udowodniliśmy, że potrafimy zagwarantować szeroki dostęp do topowych marek. Równocześnie zapewniamy szereg udogodnień związanych z szybką dostawą oraz przyjazną polityką zwrotów - komentuje Marcin Grzymkowski, prezes eobuwie.pl S.A.

Modivo zapewnia kompleksową obsługę zagranicznych rynków. Prowadzi komunikację w 13 krajach. Certyfikat AEO, który posiada firma, zapewnia szereg usprawnień w prowadzeniu biznesu transgranicznego, w tym m.in. mniejszą liczbę kontroli dokumentów i kontroli fizycznych oraz priorytetową obsługę zgłoszeń celnych.



- Modivo cieszy się ogromnym uznaniem wśród naszych klientów oraz branżowych ekspertów. Wyraźnie przekłada się to na udział platformy w przychodach eobuwie.pl. Tylko w ostatnim kwartale przekroczyły one 14 proc.. Zakładamy, że Ukraina to kolejny rynek, na którym poprowadzimy go z powodzeniem a sprzedaż odzieży będzie sukcesywnie rosła - dodaje Marcin Grzymkowski.

Obecnie Modivo dostępne jest w Polsce, Rumunii, Czechach, Bułgarii, Grecji, Niemczech, Francji, Chorwacji, na Litwie, Słowacji, Węgrzech, Ukrainie i we Włoszech.