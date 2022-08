MODIVO we wspólnym koncepcie z eobuwie.pl

W opolskim CH Karolinka powstał nowy koncept eobuwie.pl i MODIVO.

Nowy koncept eobuwie.pl i MODIVO nie posiada tradycyjnych półek i wieszaków - zamówienia składa się za pomocą 24 nowoczesnych tabletów, a także unikalnej usługi Rezerwuj i Przymierz. Podczas robienia zakupów w sklepach internetowych lub w aplikacjach mobilnych MODIVO i eobuwie.pl wystarczy dodać rzeczy do koszyka i wybrać dostawę do sklepu w CH Karolinka. Kiedy zamówienie zostanie skompletowane, klient otrzymuje powiadomienie SMS, a produkty trafiają do przymierzalni, gdzie w komfortowych warunkach każdy znajdzie najlepiej pasujący rozmiar. Pozostałe rzeczy zwraca się bez zbędnych formalności i zamawiania kuriera. Ponadto na miejscu istnieje możliwość wykonania modelu 3D swoich stóp przy pomocy skanera esize.me. Dzięki tej technologii dopasowanie odpowiedniego rozmiaru obuwia staje się o wiele łatwiejsze i bardziej precyzyjne.

Sklep zajmuje powierzchnię 422 mkw., a do dyspozycji klientów są dwie przestronne i innowacyjne przymierzalnie wyposażone w duże, interaktywne ekrany pozwalające m.in. na zmianę oświetlenia. W sklepie czeka również nietypowy asystent sprzedaży – humanoidalny robot Pepper. Można z nim porozmawiać i pożartować, ponieważ rozpoznaje emocje, ale przede wszystkim służy radą i pomaga w odbiorze zamówień.