Z początkiem września, należąca do Grupy Kapitałowej IMMOBILE spółka Focus Hotels, została właścicielem kolejnej restauracji.

To dobrze już znana i lubiana przez bydgoszczan La Rosa, zlokalizowana w przyziemiu mieszczącego się przy Placu Kościeleckich 3 biurowca IMMOBILE K3.

Restauracja La Rosa gości na kulinarnej mapie miasta od 2019 roku. Dzięki wyjątkowej atmosferze i doskonałemu menu, szybko podbiła podniebienia Bydgoszczan. Atutem tego miejsca jest doskonała lokalizacja przy Placu Kościeleckich – tuż obok Starego Rynku, jednak już na uboczu ‘imprezowego’ centrum Bydgoszczy. Pozwala to na kameralne spotkanie przy obiedzie lub winie w niepowtarzalnych wnętrzach restauracji, a w sezonie także na zewnątrz w zaaranżowanym tu ogródku. To nie wszystko co do zaoferowania ma to miejsce – w sąsiadującym lokalu zagospodarowano przestrzeń do organizacji koncertów, wesel i imprez okolicznościowych w samym sercu miasta!

Nowy właściciel zapewne zachowa to co najlepsze, czerpiąc z dotychczasowych doświadczeń La Rosy, dokładając najlepsze praktyki zaczerpnięte z branży HorReCa, w której funkcjonuje od kilkunastu lat, m.in. prowadząc ogólnopolską sieć kilkunastu hoteli i restauracji przy tych obiektach. Już od przyszłego tygodnia klientom udostępnione zostaną rezerwacje online poprzez Mójstolik.pl.La Rosa jest drugim projektem gastronomicznym nowego właściciela w Bydgoszczy. Od początku tego roku pod skrzydłami Grupy funkcjonuje restauracja Gdańska 14. Zadbano tu o wysmakowane menu oraz klimat i wyjątkowy wystrój wnętrz, znajdujących się w zabytkowej kamienicy przy ulicy Gdańskiej.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. to bydgoska spółka notowana na GPW, działająca m.in. w takich sektorach jak hotelarstwo, deweloping, branża odzieżowa czy przemysł. Wśród jej projektów realizowanych w Bydgoszczy znajdują się osiedla Platanowy Park, Rabatki i Osiedle Uniwersyteckie, a także Hotel Focus Premium Pod Orłem, niedawno otwarty hotel Focus Premium przy ul. Bernardyńskiej, budynek biurowy IMMOBILE K3 przy Placu Kościeleckich i wiele innych.

