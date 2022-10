Pracownia MODO Architektura na zlecenie Scallier, przygotowała standard architektoniczny dla projektów handlowych, które zostały zrealizowane w rumuńskich miastach.

MODO Architektura przygotowała standard architektoniczny dla projektów handlowych, który zastosowano między innymi w Rosiorii de Vede (6200 mkw. GLA) czy Focsani (5000 mkw. GLA).

Wymienione parki handlowe zostały oddane do użytku w zeszłym roku. Kolejne projekty są w fazie realizacji.

Projekty nowych obiektów handlowych obejmowały przygotowanie koncepcji nieruchomości, dopasowanych w możliwie największym stopniu skalą i charakterem do lokalnych uwarunkowań oraz zaprojektowanie układu komunikacyjnego umożliwiającego klientom płynne poruszanie się po terenie zarówno tym korzystającym z ciągów pieszych, jak i zmotoryzowanym.

Wszystkie realizowane przez Scallier w Rumunii parki handlowe są certyfikowane w ekologicznym systemie BREEAM.

- Projekty parków handlowych w Rumunii różnią się w pewnym stopniu od tych, które powstają dla polskich lokalizacji. Wymagają dostosowania do lokalnych oczekiwań użytkownika. W Rumunii duże znaczenie maja usługi komplementarne, jak gastronomia i rekreacja, ponieważ mieszkańcy oczekują od parku nie tylko oferty handlowej czy usługowej, ale także możliwości spędzenia wolnego czasu. Przygotowując więc plany bierzemy pod uwagę ich preferencje i projektujemy nieruchomości skrojone nie tylko pod kątem handlu, usług i gastronomii, ale uwzględniamy także między innymi bezpieczne miejsca zabaw dla dzieci. Park handlowy jest zawsze w pierwszej kolejności odpowiedzią komercyjną, ale sukces jego funkcjonowania zapewnia pozytywny odbiór projektu przez lokalna społeczność – mówi Tomasz Borowiak, Członek Zarządu MODO Architektura.

Nowe parki handlowe są także dopasowane w możliwie największym stopniu do oczekiwań międzynarodowych sieci handlowych. W tym zakresie polegamy między innymi na doświadczeniu firmy Scallier. Uwzględniając ekspertyzę i wytyczne ekspertów od komercjalizacji i zarządzania powierzchniami handlowymi przygotowaliśmy nieruchomości, których poziom wynajmu na dzień otwarcia wynosił 100 proc. - podkreśla Tomasz Borowiak.

- Standard projektowy zaproponowany przez MODO Architektura zakładał powstanie parków, jako lokalnych centrów handlowych i rekreacyjnych. Najemcami tych, cieszących się dużym powodzeniem wśród klientów, obiektów są zarówno międzynarodowe, jak i lokalne marki: Sinsay, KiK, Pepco, Hervis, Martes czy też jedna z największych rumuńskich sieci oferujących produkty rtv agd – Flanco – mówi Wojciech Jurga, Partner Zarządzający w Scallier odpowiedzialny za rozwój firmy na rumuńskim rynku.

Obiekty w Rosiorii de Vede i Focsani były pionierskimi projektami, ponieważ w regionach, w których powstały podaż nowoczesnych powierzchni handlowych była mocno ograniczona. Wszystkie nowe obiekty, które realizujemy w Rumunii są zauważane przez najemców, którzy doceniają nasze doświadczenie i pomysł na realizację nieruchomości na obszarach, na których brakowało nowoczesnego handlu. Przygotowując nasze parki tworzymy typowo handlowe destynacje, których częścią obok naszych nieruchomości są także między innymi sklepy Lidl czy też Kaufland. To gwarantuje stworzenie lokalizacji o bardzo dużym handlowym potencjale i zasięgu – podkreśla Wojciech Jurga.

- Parki handlowe to obiekty, których podstawową zaletą powinna być szybkość dokonywania w nich zakupów oraz położenie blisko miejsc zamieszkania konsumentów. Z tego tytułu cechuje je otwarty układ i wejścia do poszczególnych sklepów z zewnątrz nieruchomości, które często są zlokalizowane tuż obok miejsc parkingowych. Z punktu widzenia inwestora są to także obiekty elastyczne, które powinny gwarantować łatwą zmianę konfiguracji powierzchni, co umożliwia dopasowywanie oferty obiektów do zmieniających się warunków rynkowych, a to z jednej strony gwarantuje maksymalizację zysku, a z drugiej pozwala ograniczać ryzyka przeprowadzania kosztownych modernizacji - podsumowuje Tomasz Borowiak z MODO Architektura.

