Mohito w Atrium Reduta. To nie koniec nowości

W sobotę 28 listopada w Atrium Reduta zostanie otwarty salon marki Mohito. Będzie to trzeci lokal sieci LPP w portfolio centrum (po Reserved i Sinsay). Natomiast już w grudniu klienci galerii będą mogli skorzystać z oferty nowo otwartego sklepu Pepco oraz odwiedzić Muzeum Szczęścia i Iluzji – Be Happy Museum.

Salon Mohito otworzy się na parterze centrum, tuż przy wejściu od Alei Jerozolimskich. Nowy lokal dopełni ofertę modową sieci LPP dostępną w Atrium Reduta. Na powierzchni 640 mkw. klientki znajdą ubrania, obuwie i dodatki idealne zarówno do pracy, jak i na wieczorne wyjścia.

Kolejną nowością w ofercie handlowej Atrium Reduta będzie Pepco. Ta jedna z ulubionych marek Polaków oferuje odzież dla całej rodziny oraz produkty dla domu w konkurencyjnych cenach. Sklep Pepco o powierzchni 546 mkw. będzie zlokalizowany na poziomie +1. Oficjalne otwarcie planowane jest na 10 grudnia br.

- Od dłuższego czasu intensywnie pracujemy nad portfolio Atrium Reduta. Włączenie Mohito

i Pepco do grona naszych najemców jest odpowiedzią na dynamiczne zmiany na warszawskiej Ochocie oraz potrzeby klientów poszukujących kompleksowej oferty w jednym centrum handlowym. W grudniu propozycję rozrywkową naszej galerii wzbogaci również zupełnie nowy typ najemcy, gwarantujący świetną zabawę wszystkim fanom social mediów – Muzeum Szczęścia i Iluzji – Be Happy Museum. Przyszły rok przyniesie następne już zaplanowane nowości – mówi Mariola Chmielewska, dyrektor Atrium Reduta.

Atrium Reduta od kilku miesięcy sukcesywnie wprowadza do swojej oferty handlowej kolejne marki. We wrześniu br. w warszawskiej galerii otwarto Str3fę Gr4cza x-kom, a w październiku do grona najemców dołączył nowoczesny salon Sinsay o powierzchni niemal 1250 m2. Natomiast na początku listopada na 1. piętrze galerii powstał nowy lokal sieci RTV EURO AGD o powierzchni 1118 m2kw