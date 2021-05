Moliera2.com będzie mieć nowego właściciela. Akwizycja warta 100 mln zł

Modern Commerce, grupa sklepów e-commerce związana z dobrami luksusowymi, przejmie 100 proc. udziałów spółki IT Fashion Polska Group & Partners, właściciela marki Moliera2.com za 100 mln zł.

Równolegle Modern Commerce przejmie pozostałe udziały należącej do Grupy spółki Mamissima z ekskluzywnymi produktami dla dzieci. To zakończy ten etap budowy jednego z liderów handlu dobrami luksusowymi w internecie.

IT Fashion Polska Group & Partners Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem sklepu Moliera2.com.

Pod popularną marką działa również sześć ekskluzywnych butików w wybranych miastach w Polsce w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Sopocie i Zakopanem.

- To bardzo ważny moment w naszej historii i jedna z największych tego typu transakcji na NewConnect. Przejmujemy spółkę większą od nas. O dużej skali działalności, zdywersyfikowanych przychodach, która wypracowuje solidne zyski. Potencjał przychodowy Grupy po transakcji to istotnie powyżej 100 mln zł rocznie, a Moliera2.com będzie perłą w naszej Grupie. – komentuje Maciej Tygielski, członek zarządu Modern Commerce.

Modern Commerce powiększa portfel

Modern Commerce jest właścicielem sklepów internetowych ZłoteWyprzedaże.pl (jeden z największych w Polsce wyprzedażowych sklepów online z markami premium) oraz Mamissima.pl (sklep internetowy z ekskluzywnymi akcesoriami i zabawkami dla dzieci). Platformy te zyskają bardzo silnego partnera, dzięki któremu będą mogły wyskalować swoje biznesy i dostosować jakość świadczonych usług oraz obsługi posprzedażowej do spółki przejmowanej.

- Moliera2.com idealnie wpisuje się w naszą działalność. Ma ugruntowaną pozycję na rynku z dużym potencjałem dalszego rozwoju. Razem tworzymy unikalny grupę e-commerce’owych projektów fashion premium, który będzie istotnym graczem na polskim rynku. Wchodzimy do pierwszej ligi sprzedaży internetowej dóbr luksusowych w Polsce. To doskonały fundament do dalszego dynamicznego wzrostu w najbliższych latach na bazie wielowymiarowej synergii selektywnie dobranych podmiotów Grupy. – dodaje Maciej Tygielski.

Moliera2.com w ostatnich latach dynamicznie rośnie zwiększając sprzedaż i umacniając pozycję na rynku w kategorii fashion. Wartość sprzedaży internetowej ogółem wzrosła w ciągu dwóch ostatnich lat o 80 proc. Marka Moliera2.com stała się idiomem, miejscem urzeczywistnienia marzeń i pragnień wielu kobiet. Sklep prowadzi również sprzedaż produktów dla mężczyzn oraz marketplace dla ekskluzywnych butików. Obecnie Moliera2.com współpracuje z około 350 projektantami i domami mody. W 2020 r. jego sprzedaż wzrosła 2,5-krotnie do 12,4 mln zł, zaś przychody całej firmy IT Fashion Polska Group & Partners Sp. z o.o wyniosły w ubiegłym roku 76,8 mln zł, w tym z kanału online ponad 50 mln zł.

Dwa etapy transakcji

