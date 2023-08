W przestrzeniach handlowych, gdzie każdy detal może wpłynąć na zachowanie konsumenta, monitoring stał się ważnym narzędziem analitycznym, który wspiera zapewnienie bezpieczeństwa i może pomóc w optymalizacji strategii sprzedaży sklepów i salonów.

W ostatnich latach funkcje monitoringu wizyjnego znacznie się rozszerzyły, zwłaszcza w kontekście centrów handlowych i sieci retailowych.

Analiza obrazu, sztuczna inteligencja czy machine learning w systemach monitoringu pozwalają przetwarzać obrazy w czasie rzeczywistym, dostarczając informacje o ruchu w sklepie i preferencjach zakupowych.

Ze względów bezpieczeństwa pracownicy ochrony nadal są niezbędni w dużych obiektach handlowych.

Automatyczne audyty jakości realizowane przez monitoring to sposób na standaryzację obsługi w sklepach.

Jedna z najprostszych funkcji systemów analitycznych dotyczy zliczania osób przebywających w danej strefie. Funkcjonalność jest ważna z punktu widzenia automatyzacji procesów w placówkach sklepów. Wdrożenie rozwiązania pozwala w sytuacji wydłużania kolejki, zasygnalizować obsłudze sklepu konieczność uruchomienia kolejnych kas. Kamery mierzą również czas oczekiwania klientów w kolejce do kasy i zarządzają wezwaniem kasjera do obsługi poprzez nadanie nagranego komunikatu.

- Algorytmy obecne w systemach wizyjnych mogą analizować ruch klientów, identyfikując najczęściej odwiedzane strefy sklepu, a także czas spędzony w danym miejscu. Dzięki temu zarządca może lepiej dostosowywać aranżację sklepu, aby maksymalizować sprzedaż – mówi Katarzyna Kudelska, dyrektor segmentu Centra i sieci handlowe w Grupie Impel.

Dzięki analityce możemy tworzyć tzw. mapy ciepła, które pokazują, jak klienci przemieszczają się w przestrzeni handlowej. Takie informacje wykorzystują sklepy i specjaliści od merchandisingu. Na bazie danych z monitoringu mogą oni modyfikować przestrzeń wystawienniczą i eksponować wybrane towary w miejscach, gdzie ruch klientów jest największy – podkreśla Krzysztof Bereza z Grupy Impel, dyrektor grupy produktowej Technical Security.

Narzędzie wspierające zapewnienie bezpieczeństwa

Niezależnie od wsparcia funkcji zarządczych, monitoring wizyjny to przede wszystkim jednak narzędzie pomagające w zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie obiektu. Kamery monitoringu, dzięki zaimplementowanym algorytmom, mogą identyfikować podejrzane zachowania, a system automatycznie powiadamia pracowników ochrony. To może być kluczowe w sytuacjach, gdy potrzebna jest szybka interwencja ochrony.

Jesteśmy w stanie badać za pomocą monitoringu skupiska ludzi. System alarmuje w sytuacji zarejestrowania zgromadzenia osób, które może być związane z jakimś incydentem. Nowoczesne systemy są też wyposażone w podstawowe analityki dotyczące bezpieczeństwa, np. detekcję upadku osoby – wymienia Krzysztof Bereza.

Współczesne kamery mają także szereg innych funkcji. Systemy są w stanie rozpoznać cechy monitorowanych osób – ich wiek, płeć, a nawet nastrój, identyfikując emocje i zachowania towarzyszące euforii oraz neutralny stan emocjonalny. Tego typu dane mogą służyć do profilowania przekazu reklamowego, co może budzić moralne wątpliwości. Z drugiej strony takie informacje mogą być istotne w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa w obiekcie. W razie pożaru możemy natychmiast dowiedzieć się, ile w danej strefie centrum handlowego przebywa osób w starszym wieku, dzieci czy osób poruszających nie na wózkach. To mogą być kluczowe informacje w sytuacji konieczności ewakuacji.

- Warto pamiętać, że niezależnie od zaawansowania systemów monitorowania stała obecność pracowników ochrony w dużych obiektach handlowych jest konieczna i nadal bardzo istotna. Jest to związane m.in. z przepisami przeciwpożarowymi. W razie pożaru ochrona jest zazwyczaj odpowiedzialna za zarządzanie ewakuacją obiektu. Pracownicy ochrony identyfikują też zagrożenie terrorystyczne i rozpoznają działanie grup przestępczych. A przede wszystkim mogą natychmiast interweniować na miejscu – również po otrzymaniu sygnału z systemu monitoringu - mówi Katarzyna Kudelska.

Elektroniczne systemy zabezpieczeń wspierają pracę ochrony także w sytuacjach, w których na terenie obiektu osoby niepożądane pojawiają się w miejscach takich jak klatki schodowe czy newralgiczne przestrzenie parkingów – dodaje Katarzyna Kudelska.

Czujne oko na jakość obsługi i zarządzanie

W przypadku sieci handlowych czy sieci franczyzowych ważną kwestią jest weryfikacja jakości świadczonych usług w poszczególnych placówkach oraz standaryzacji realizowanej obsługi. Zaawansowane systemy wizyjne tu również mogą pomóc. Odpowiednio ustawione kamery są w stanie zweryfikować czy obsługa sklepu ma odpowiedni ubiór, np. takie cechy ubrania jak kolor czy widoczny logotyp.

System może też policzyć ile osób z obsługi jest w danej strefie sklepu i czy np. we wskazanych godzinach czynne są wszystkie stanowiska kasowe. Może także zrealizować audyt przyjęcia towaru do sklepu i zweryfikować zdalnie czy personel rozmieścił przyjęty towar w przestrzeni sklepowej w określonym czasie. Możemy nawet audytować sposób ekspozycji towaru na półkach sklepowych. To istotne np. dla sieci odzieżowych - weryfikowanie czy ubrania są poukładane zgodnie z wypracowanym standardem – podkreśla Krzysztof Bereza.

Odpowiednio skonfigurowany system informatyczny, podpięty do monitoringu wizyjnego, daje możliwość pełnego nadzoru nad kwestiami bezpieczeństwa jak i danym dotyczącymi sprzedaży.

- W jednym systemie informatycznym zarządca obiektu czy sieci handlowej ma dostęp do wszystkich informacji istotnych z punktu widzenia pracy placówki. Może zarządzać danymi dotyczącymi liczby osób w obiekcie, procesem ewakuacji, informacjami dotyczącymi sprzedaży, a nawet kwestiami reklamacyjnymi. To bardzo przydatne narzędzie wspierające zarządzanie placówką – podsumowuje Krzysztof Bereza.

