"Smutna wiadomość. Zamykamy" - taki napis widnieje na witrynie salonu Monki w Galerii Katowickiej. To jedyny w Polsce sklep pod tą marką z portfolio Grupy H&M w Galerii Katowickiej.

Szwedzka marka odzieżowa Monki zadebiutowała w Polsce w 2019 roku.

Marka Monki powstała w 2006 w Szwecji jako samodzielna marka należąca do grupy H&M.

Oferta marki oparta jest na stylu łączącym skandynawski charakter z azjatycką modą uliczną.

Jedyny sklep Monki w Polsce zakończy działalność z dniem 1 listopada br.

Przypomnijmy, szwedzka marka odzieżowa Monki zadebiutowała w Polsce otwierając dwa sklepy. Pierwszy z nich o powierzchni 295 mkw. powstał w Galerii Katowickiej, a drugi o powierzchni 300 mkw. – w Krakowie. Salon w stolicy Małopolski już wcześniej zniknął z planu centrum Bonarka, a teraz na zamknięcie czeka salon w Katowicach - organizując wielką wyprzedaż.

To prawdopodobnie jedynie jeden z elementów zmian, jakie mają miejsce od kilku miesięcy w strukturach Grupy H&M. W drugim kwartale br. H&M Group przywróciła do oferty Cheap Monday, jedną z swoich marek, zamkniętą w 2018 roku. Według założeń giganta mody, Cheap Monday wraz z marką Monki docelowo mają działać pod parasolem innej młodzieżowej marki z portfolio H&M Group – Weekday. Dla Monki - która wcześniej działała jako niezależna marka spod parasola H&M - oznaczało to zmianę siedziby na nowy adres w Göteborgu i zwolnienia.

Wcześniej odzież Monki była dostępna w ponad 120 sklepach typu concept store na 16 rynkach, w tym na rynkach franczyzowych. Sklep internetowy obsługuje 18 krajów europejskich, a monki.tmall.com sprzedaje odzież Monki w Chinach.

W Polsce oferta marki Monki dostępna jest, m.in. na Zalando i About You.

