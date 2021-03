Monnari pod nyskim adresem

Nowy najemca zagospodarował lokal o powierzchni 250 mkw., rozszerzając segment modowy galerii o kolekcje eleganckich ubrań, obuwia i dodatków dla kobiet. Sieć Monnari dołączyła do 60 najemców, którzy do tej pory otworzyli swoje salony w największym i najnowocześniejszym obiekcie handlowym w regionie.

- Zgodnie z planem konsekwentnie rozwijamy ofertę Dekady Nysa. Umowa sfinalizowana z Monnari to kolejny dowód na to, że nasza galeria jest atrakcyjna dla dużych i rozpoznawalnych marek i sieci, które poszukują możliwości ekspansji na rynki regionalne, a tym samym nowych ścieżek dotarcia do konsumentów. W najbliższym czasie planujemy kolejne otwarcia, w tym salonów TEDi, Tescoma, Play oraz lokali gastronomicznych Pierożki u Belfra i Pan Buła. Stworzyliśmy nowoczesną przestrzeń zakupową, która będzie służyła klientom przez wiele lat. Jestem przekonany, że Dekada Nysa może z powodzeniem konkurować z projektami wielkomiejskimi, a tym samym zapewnić mieszkańcom miasta i regionu dostęp do produktów najlepszych marek – komentuje Maciej Kwit, dyrektor centrum handlowego Dekada Nysa.