Monnari podliczyło ubiegłoroczną sprzedaż

Jeden z salonów Monnari









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 12 sty 2021 14:11

Przychody Monnari Trade spadły w 2020 roku o 26,3 proc. do ok. 205,3 mln zł, marża brutto na sprzedaży zmniejszyła się do poziomu 53,4 proc. z 57,1 proc. marży osiągniętej w 2019 r.- podała spółka w komunikacie.