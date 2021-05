Monnari podsumowuje I kwartał

W I kwartale 2021 r. Grupa Kapitałowa Monnari wypracowała obroty na poziomie 42 284 tys. zł, co oznacza spadek o 21,4 proc. rok do roku. "Na tym wyniku zaważył fakt, iż salony w centrach handlowych o powierzchni powyżej 2000 mkw. mogły pracować tylko przez ok. 8 tygodni omawianego kwartału" - czytamy w raporcie spółki.

Grupa Kapitałowa Monnari Trade zakończyła I kwartał 2021 roku stratą na działalności operacyjnej w wysokości 5 341 tys. zł (6 442 tys. zł w I kwartale 2020 r.).

Wynik netto przyniósł stratę w wysokości 6 274 tys. zł (7599 tys. zł w I kwartale 2020 r.).

Firma zmniejszyła liczbę sklepów w centrach handlowych. 29 stycznia br. zarząd poinformował o odstąpieniu od 24 umów najmu powierzchni w centrach.

Monnari prowadzi działania w celu rozbudowania nowych kanałów dystrybucji, w tym budowy sieci franczyzowej, oraz poszerzenia dostępności towarów w kanale e-commerce.

Trudny okres odbił się na marży

Mając na uwadze zapasy oraz przyzwyczajenia klientów do wyprzedaży w I kwartale, spółka stosowała promocje, co negatywnie wpłynęło na zrealizowaną marżę na sprzedaży towarów, która wyniosła 44,5 proc. - czytamy w raporcie.

Wobec trudnej sytuacji, spółki Grupy Kapitałowej dążyły do redukcji kosztów funkcjonowania. Dzięki podjętym działaniom, Grupa odnotowała spadek kosztów ogólnych zarządu oraz kosztów sprzedaży o 23,7 proc. w I kwartale b.r., co oznacza iż był to spadek nieco wyższy do spadku przychodów. Pozycja ta zamknęła się sumą 26 319 tys. zł vs. 34 511 tys. zł w I kwartale 2020 r.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Najważniejsze pozycje kosztowe podlegające ograniczeniu to wynagrodzenia, które spadły o 46 proc., do 10 222tys. zł z 14936 tys. zł oraz koszty najmu w centrach handlowych.

Jak czytamy w raporcie, inne podjęte działania, które stabilizowały sytuację Grupy, to aplikowanie i otrzymanie dotacji w wysokości 1 546 tys. zł.

Negocjacje z bankami

Spółka otrzymała pozytywną weryfikację od Polskiego Funduszu Rozwoju w zakresie możliwości otrzymania pożyczki. Obecnie negocjuje warunki umowy z PFR.

Grupa prowadzi rozmowy z bankami w celu przedłużenia aktualnie posiadanych linii finansowania, dodatkowych środków niezbędnych do finansowania działalności operacyjnej, szczególnie w obszarze zamówień towarów na kolejne sezony.

Mniej sklepów w centrach handlowych, nowe kanały dystrybucji

1

2

Retransmisja sesji: Nowy Polski Ład. Gospodarka po przejściach. Nowy europejski Bauhaus. Priorytety czasu odbudowy.