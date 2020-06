Monnari podsumowuje kwartał. Zakłada, że powrót do dawnej rentowności nastąpi w lipcu lub sierpniu

Tak jak w przypadku innych spółek odzieżowych na wynikach Monnari Trade odbiły się ograniczenia w działalności handlowej wprowadzone w związku ze stanem epidemicznym w Polsce.

- W marcu sprzedaż spadła o 67 proc. rok do roku. Dodatkowo I kwartał tradycyjnie należy do okresów wyprzedażowych, co wpływa negatywnie na realizowaną marżę, która wyniosła 51,5 proc. - napisano w raporcie spółki.

- Podniesienie minimalnej płacy oraz stosunkowo wysokie poziomy kursów euro i USD miały wpływ na wzrost kosztów ogólnych zarządu oraz kosztów sprzedaży o 4 proc. w stosunku do 1 kwartału 2019 r. W efekcie grupa kapitałowa odnotowała spadek wyniku operacyjnego do kwoty (-) 6 mln 422 tys. zł wobec (-) 2 mln 168 tys. zł w I kwartale 2019 r. Wynik netto zamknął się stratą w wysokości 7 mln 599 tys. zł w porównaniu do 2 mln 065 tys. zł, co oznacza pogłębienie straty o 268 proc.

Jak napisano w raporcie, w okresie od 4 maja 2020 r. Grupa Kapitałowa obserwuje stopniowe odbudowywanie wpływów ze sprzedaży. "Pierwszy tydzień sprzedaży wykazał się spadkiem w porównaniu do porównywalnego okresu 2019 r. o około 50% (przy rentowności o 3 p.p niższej niż rok wcześniej), kolejne tygodnie pokazują stopniowo coraz mniejsze spadki w porównaniu do odpowiednich tygodni 2019 roku. Jednocześnie w maju Grupa odnotowała ponad 10-proc. wzrost sprzedaży w kanale internetowym. Uwzględniając obserwowane trendy i podejmowane przez spółkę dominującą działania, zakłada się, iż powrót do poziomów sprzedaży i porównywalnej rentowności nastąpi w lipcu lub sierpniu br."

Monnari Trade to producent odzieży i właściciel sieci sklepów Monnari.