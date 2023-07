Skonsolidowane przychody Monnari Trade ze sprzedaży towarów osiągnięte w drugim kwartale br. wyniosły ok. 72,2 mln zł i były wyższe o 0,7 proc. od przychodów w porównywalnym okresie 2022 r.

Grupa Kapitałowa Monnari Trade wygenerowała przychody ze sprzedaży towarów za I półrocze 2023 r. w wysokości 138,5 mln zł.

To wzrost o 10 proc. w relacji do porównywalnego okresu 2022 r. (125,9 mln. zł).

Na koniec czerwca 2023 r. Grupa Kapitałowa Monnari Trade posiadała 225 salonów sprzedaży.

Marża brutto Monnari Trade na sprzedaży towarów w drugim kwartale 2023 r. wyniosła 63,2 proc., w porównaniu do marży w wysokości 60 proc. w analogicznym okresie 2022 r.

W I półroczu b.r. marża brutto na sprzedaży towarów osiągnęła poziom 59 proc., w relacji do 57,1 proc. w I półroczu w 2022 r.

Na koniec czerwca 2023 r. Grupa Kapitałowa Monnari Trade posiadała 225 salonów sprzedaży podczas gdy w I półroczu 2022 r. liczba salonów wyniosła 204 dla obu marek (Monnari -185 salonów, franczyza Monnari - 21 salonów, Femestage - 19 salonów) wraz ze sklepem internetowym, o całkowitej powierzchni ok. 48,8 tys. mkw. (47,0 tys. mkw. w I pół. 2022 r.), co oznacza wzrost rok do roku powierzchni sieci o ok. 3,8 proc. i liczby salonów o 21.

