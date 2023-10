Klienci Wzorcowni znajdą salon Monnari w nowej lokalizacji w budynku E. Czekają tam na nich jesienne stylizacje.

Monnari odświeżył lokalizację we Włocławku.

Nowy sklep sieci pojawił się we Wzorcowni.

Monnari oferuje propozycje modowe. Klienci Wzorcowni znajdą stylizacje marki w pobliżu Placu Fajansu za salonem C&A.

Monnari to polska marka odzieżowa, obecna na rynku od 25 lat. Kolekcje dostępne w sklepach firmowych i online składają się z autorskich projektów, opracowywanych przez zespół doświadczonych projektantów. Ma ponad dwadzieścia salonów.

Wzorcownia we Włocławku to wielofunkcyjny projekte zlokalizowanym w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji PKP i dworca PKS. Klienci mogą korzystać z oferty około 80 sklepów i punktów usługowych, w tym klubu fitness Zdrofit oraz Multikina. Najemcami obiektu są m.in.: 4F, 50 Style, Apart, Big Star, Bytom, C&A, Calzedonia, Canal+, Carry, CCC,Cropp, Cukiernia Sowa, Diverse, Drogeria Natura, eobuwie.pl, Esotiq, Eurofirany, Fabryka Języka, Giacomo Conti, Greenpoint, Grycan, H&M, Home & You, House, ING Express, Martes Sport, McDonald's, Mohito i Multikino.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl