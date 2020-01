Moodo zagęszcza sieć na wielkim rynku małych miast

Wielki rynek małych miast – taką strategię rozwoju konsekwentnie realizuje Moodo. Obecnie sieć liczy 143 sklepy. Od trzech lat gdańska marka otwiera od 20 do 23 placówek rocznie. - Zakładając, że utrzymamy dotychczasowe tempo, w ciągu pięciu lat możemy ich mieć nawet 250. Na mapie Polski jest jeszcze 200 miejscowości czekających na nasz debiut – wylicza Wojciech Kalejta, dyrektor zarządzający Moodo. Najnowsze salony pojawią się: w lutym w Kutnie, w marcu w Ełku, a w kwietniu - w retail parku w Nowych Babicach.

Dla wielu przedsiębiorców ulica ma za mały football, ale nie dla Moodo.

- Rzeczywiście parę lat temu handel uciekał z zaniedbanych ulic do powstających z rozmachem galerii handlowych. Tymczasem od jakiegoś czasu, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach, obserwujemy powrót klientów na miejskie starówki i deptaki. Prawie wszystkie zostały za unijne fundusze ładnie odremontowane, odbywa się na nich wiele ciekawych wydarzeń i powoli handel wraca na uliczki. Wśród formatów, które polecamy naszym franczyzobiorcom są też retail parki, które bardzo agresywnie się rozwijają w tych małych i średnich miejscowościach – tłumaczy Wojciech Kalejta, dyrektor zarządzający Moodo.

Marka raczej unika dużych galerii handlowych.

- W każdej większej miejscowości są dominujące galerie, w których działa nasza konkurencja odzieżowa, m.in. cała grupa Inditex, czy LPP. My do tych brandów jeszcze nie pasujemy. Wolimy konkurować z markami typu: Top Secret, Diverse, Greenpoint, Big Star czy 4F. One najczęściej działają w tzw. lokalnych galeriach. W ich towarzystwie Moodo sobie dobrze radzi, ponieważ ten układ najemców wybiera też nasza klientka – dodaje dyrektor.