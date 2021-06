Morele chce być w TOP3 e-commerce

Morele przedstawia wartości kluczowych wskaźników rozwoju oraz plany na najbliższe miesiące.

W 2020 r. wskaźnik GMV (gross merchandise volume) wyniósł blisko 1,6 mld zł, co w ujęciu rdr. ukazuje wzrost o ponad 30 proc.

Wartość EBITDA zwiększyła się o 400 proc. rdr.

Platforma Morele działa od ponad 15 lat. Aktualnie jest jednym z wiodących serwisów handlowych w kategorii elektroniki użytkowej, co pozwoliło wypracować 1,5 proc. udziału w całym rynku e-commerce. Spółka zamknęła 2019 rok z GMV na poziomie 1,23 mld zł oraz EBITDA w wysokości 10 mln zł. W 2020 wartość EBITDA wyniosła ponad 50 mln zł, podnosząc tym samym wynik rdr o 400 proc. W bieżącym roku fiskalnym platforma nie zwalnia tempa i aktualnie odnotowuje około 40 proc. wzrost GMV w stosunku do 2020 przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej rentowności. Kluczowym czynnikiem wzrostów jest zmiana modelu biznesowego spółki.

Morele ma sprecyzowane cele

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Od 2018 roku spółka konsekwentnie zmienia swój profil działalności ze sklepu specjalistycznego na platformę multicategory. Podobnie jak Amazon, Morele oferuje produkty z różnych kategorii - od elektroniki aż po FMCG. Sprzedaż i wysyłka realizowana jest zarówno przez Morele jak i przez inne podmioty wystawiające swoją ofertę za pośrednictwem platformy (marketplace). Taki model biznesowy jest konsekwencją głównego celu strategicznego Morele na najbliższe lata, czyli dołączenia do grona największych podmiotów e-commerce w Polsce. Ma być to możliwe dzięki podnoszeniu udziału w kategoriach spoza obszaru elektroniki.

- Z serii badań rynkowych, które przeprowadziliśmy, wynikają dwa wnioski. Po pierwsze, przeważająca część Klientów wskazuje, że byłaby zainteresowana zakupami w nowej platformie multicategory. Po drugie, taka usługa musi wyróżniać się wygodą i prostotą. Naszym celem jest stworzenie platformy, która będzie łączyła zalety marketplace i sklepu specjalistycznego. Szeroka oferta, konkurencyjne ceny, wysokiej jakości kontent produktowy, doradztwo specjalistów oraz wygoda zwrotów i reklamacji - to filary budujące poczucie prostych i wygodnych zakupów, dlatego właśnie na te wartości stawiamy budując nasz produkt i ofertę. Sądzimy, że dla takiej platformy jest miejsce na rynku e-commerce w naszym kraju. Według prognoz analityków, e-commerce w Polsce w 2021 wzrośnie o około 15 proc. i przez najbliższe pięć lat utrzyma się na poziomie około 12 proc. My jednak celujemy we wzrosty powyżej 30 proc. rok do roku - mówi Michał Pawlik, CEO Morele.

1

2