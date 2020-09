Morski Park Handlowy skusił nowych najemców

Za realizację transakcji odpowiadała międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield.

- Mimo tego, że pandemia koronawirusa, powodując ograniczenie handlu w centrach handlowych na początku marca, nieco pokrzyżowała nasze plany, wracamy z dobrymi informacjami o dwóch nowych transakcjach – mówi Ada Budynek, Senior Negotiator, Retail Agency, Cushman & Wakefield.

Arte jest firmą specjalizującą się w sprzedaży dywanów, wykładzin oraz w wykonawstwie podłóg. Trafia ze swoją ofertą zarówno do klientów detalicznych, jak i dużych inwestorów. W Morskim Parku Handlowym firma wynajęła ok. 600 mkw.

- Jesteśmy siecią salonów z wykładzinami i dywanami. Będzie to nasz pierwszy salon w Gdańsku. Doceniamy potencjał lokalnego rynku i mamy nadzieję, że dobrze odpowiemy na potrzeby klientów. Otwarcie salonu w Morskim Parku Handlowym poprzedziliśmy badaniami, które pozwalają nam zakładać, że w tej lokalizacji także odniesiemy sukces – mówi Andrzej Bereziński, prezes ARTE.

Pan Materac oferuje szeroki wybór akcesoriów sypialnianych, materacy oraz łóżek i sypialni drewnianych, z płyty i tapicerowanych. W Morskim Parku Handlowym firma wynajęła ok. 600 mkw. powierzchni.

- Wiążemy duże nadzieje z naszym nowym salonem w Gdańsku. Dołączy on do grona 16 naszych placówek w całej Polsce. Od dawna szukaliśmy dogodnej lokalizacji w Trójmieście i oferta Morskiego Parku Handlowego była zdecydowanie najbardziej korzystna. Nasze salony wymagają sporej powierzchni, na której możemy wyeksponować szeroki wybór łóżek i materacy, ale również akcesoriów do sypialni czy kompletów mebli sypialnianych. Morski Park Handlowy to nowoczesny obiekt, dobrze skomunikowany i zapewniający klientom wysoki komfort zakupów. Duża różnorodność sklepów z artykułami wyposażenia wnętrz powoduje, że osoby odwiedzające ten park handlowy mogą kompleksowo wyposażyć swój dom w jednym miejscu. Ten profil parków handlowych sprawdził się już w wielu naszych lokalizacjach, więc jesteśmy pewni, że podobnie będzie i w przypadku Morskiego Parku Handlowego – mówi Patryk Ustrzycki, prezes firmy Wizjo sp. z o.o. będącej właścicielem marki Pan Materac.

Zaplanowane otwarcia nastąpią w ostatnim kwartale 2020 roku.

Morski Park Handlowy zlokalizowany jest przy ul. Przywidzkiej w Gdańsku. Łączna powierzchnia obiektu po niedawnej rozbudowie wynosi ponad 41 tys. mkw. Właścicielem obiektu jest firma GRP. Za proces komercjalizacji obiektu odpowiada międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield oraz firma doradcza ASPENN.